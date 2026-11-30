이미지 크게보기 '100일의 거짓말' 김유정과 박진영이 끝내 이별했다. / 사진 = tvN '100일의 거짓말'

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'100일의 거짓말' 김유정과 박진영이 끝내 이별했다.29일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 최종회에서는 사토 신이치(진선규 분)를 겨냥한 구국단의 마지막 결전이 그려졌다.이가경(김유정 분)은 엄마 이애영(송지효 분)이 남긴 편지를 읽고 오열했다. 편지에는 "엄마는 너를 버리고 간 게 아니야. 그저 돌아가지 못한 거야"라고 적혀 있었다.거사 전날 밤, 김태웅(박진영 분)은 이가경에게 총 쏘는 법을 가르쳤다. 그는 "우린 부산에서 만나는 겁니다"라며 미국행을 약속했고, 두 사람은 입을 맞췄다.환송식 당일, 사토의 통역을 맡은 이가경은 외신 기자들 앞에서 일제의 만행을 폭로했다.정체가 들통나자 이가경은 사토에게 총을 겨누고 "네가 우리 엄마를 죽였잖아! 대답해!"라고 절규했다.이어 "조선은 독립해야 한다. 조선은 절대로 지지 않아. 대한독립만세!"라고 외쳤다.총격전 속에서 스즈키(김도현 분)가 이가경을 감싸다 목숨을 잃었다. 마지막 총알로 사토를 처단한 건 이가경이었다.치명상을 입은 김태웅은 "미안하다. 당신은 살아라. 살아서 앞으로 걸어가라"는 유언을 남기고 숨졌다.이가경과 유필립(이무생 분)은 무기징역으로 감형됐다. 감옥에 갇힌 이가경은 창밖에서 울려 퍼지는 "대한독립만세" 함성을 들으며 눈물지었다.이가경은 김태웅의 유언대로 앞으로 걸어갔다. 함께 가기로 했던 미국도 다녀왔고, 보육원 원장이 돼 아이들을 돌봤다.조선총독부 건물이 철거되는 장면을 TV로 지켜보는 이가경의 모습을 끝으로 '100일의 거짓말'은 막을 내렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr