이미지 크게보기 개그맨 정준하가 14살 아들의 기획사 러브콜 소식을 알렸다. / 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 개그맨 정준하가 14살 아들의 기획사 러브콜 소식을 알렸다.29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 정준하가 스페셜 MC로 출연했다.이날 서장훈은 "아드님이 14살인데 비주얼이 너무 훈훈해서 화제였다. 외모만큼 예술적인 끼가 대단하다"고 운을 뗐다. 이어 아들 로하 군이 지드래곤의 '파워'에 맞춰 춤을 추는 영상이 전파를 탔다.영상을 본 서장훈은 "진짜 아이돌 같다"며 혀를 내둘렀다.정준하는 "춤을 좋아한다. 이 영상을 올렸는데 지디가 '좋아요'를 눌러줘서 기획사에서 연락이 많이 왔다. 감사하다"고 밝혔다.언어 실력도 남달랐다. 정준하는 "한국어와 일본어를 기본으로 하고 외국인 학교를 다니다 보니 영어와 중국어도 할 줄 안다"고 귀띔했다.정준하의 아내는 재일교포 3세다. 신동엽이 "엄마를 닮아서 감사하다"고 하자 정준하는 "그렇다. 다 엄마를 닮았다"고 수긍했다.그러면서 "나도 어디 가서 아들이 날 닮았다는 말을 하지 않는다"고 스스로를 낮췄다.한편 정준하는 지난 2012년 10살 연하의 재일교포 승무원과 결혼해 슬하에 아들 로하 군을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr