배우 김태리가 드라마 공백기 중 겨울 화보를 통해 근황을 전했다. / 사진제공=매니지먼트 mmm

배우 김태리가 드라마 공백기 중 겨울 화보를 통해 근황을 전했다. / 사진제공=매니지먼트 mmm

배우 김태리가 드라마 공백기 중 겨울 화보를 통해 근황을 전했다.26일 소속사 매니지먼트mmm은 파인 주얼리 브랜드의 뮤즈로 활동 중인 김태리의 '2026 홀리데이 컬렉션' 화보 비하인드 사진을 공개했다.이번 화보는 'A Glittering Winter Tale'을 콘셉트로 신비로운 겨울밤의 분위기를 담았다. 김태리는 꽃과 나비, 햇살 등을 모티브로 제작된 다양한 주얼리를 착용한 채 촬영에 임했다.공개된 사진 속 김태리는 크리스마스를 연상시키는 붉은색 민소매 의상에 자연스러운 웨이브 헤어스타일을 연출했다. 커다란 꽃다발을 품에 안은 그는 차분한 표정으로 카메라 앞에 섰다. 이어 어깨가 드러나는 검은색 튜브톱 드레스에 긴 생머리를 매치해 한층 성숙한 분위기를 자아냈다.분홍색 민소매 의상을 착용한 사진에서는 머리를 단정하게 올려 묶고 두 손으로 턱을 괸 채 포즈를 취했다. 흰색 드레스를 입은 모습에서는 책을 머리 위에 펼쳐 들고 환하게 미소 지으며 앞선 사진과는 상반된 매력을 발산했다.166cm에 46kg의 신체 프로필을 지닌 것으로 알려진 김태리는 공개된 화보에서 가녀린 실루엣을 보였다. 어깨와 팔이 드러나는 의상을 연이어 착용한 가운데 슬림한 체형이 눈길을 끌었다. 의상에 따라 헤어스타일과 주얼리의 조합에도 변화를 줘 서로 다른 분위기를 연출했다.김태리는 2024년 방송된 tvN 드라마 '정년이' 이후 약 2년간 드라마 공백기를 보내고 있다. 안방극장을 잠시 떠나는 동안에도 브랜드 화보와 광고 활동 등을 통해 대중과 만나고 있다.차기작으로는 '언니, 이번 생엔 내가 왕비야'를 준비 중이다. 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 판타지 로맨스물이다. 전작 '정년이'에서 여성국극 배우의 성장기를 그렸던 김태리가 이번에는 판타지 세계관을 배경으로 새로운 캐릭터를 선보일 예정이다. 오랜 드라마 공백기를 마치고 돌아올 그의 연기 변신에도 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr