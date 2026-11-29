이미지 크게보기 '미운 우리 새끼' 가수 서인영이 예비 남편과의 첫 만남을 떠올렸다. / 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 가수 서인영이 예비 남편과의 첫 만남을 떠올렸다.29일 SBS '미운 우리 새끼'에서는 린이 서인영의 집을 방문했다.이날 서인영이 만든 김치찜을 맛본 린은 "넌 타고 났다. 예비 신랑이 좋아하겠다"고 감탄했다. 서인영은 "요리로 플러팅했다. 내가 도시락 싸주고"라고 응수했다.린이 "어디서 만났길래"라고 묻자 서인영은 "이혼하고 힘들었을 때 만났다"고 답했다. 그는 "아는 언니가 소개팅 해보라고 해서, 소개팅에 나가기 싫더라. 그때는 내가 작아져 있으니까"라고 돌아봤다.이어 "내 친구들이랑 있는데 소개팅 전날 테스트 겸 불러봤다. 딱 들어왔는데 밝게 웃더라. 웃으면서 눈도 안 피하고. 정신적으로 건강하다고 느꼈다"고 설명했다.고민도 있었다. 서인영은 "만나서 좋았는데 또 고민했다. 말하면 말할수록 매력이 있고 정확한 사람인데 날 알고 나면 실망하지 않을까"라고 토로했다.그는 "그냥 오늘부로 연락을 끊어버릴까 했는데 키스를 빡 해버렸네?"라고 고백했다.린이 "네가? 오빠가?"라고 묻자 서인영은 "오빠가 입을 쭉 내미니까 나도 받은 거지"라고 말했다. 린이 "너네 오빠 상남자다. 빠꾸 없네"라고 하자 서인영도 "노빠꾸다"라고 맞장구쳤다.6살 연상의 예비 남편은 초혼이라며 서인영은 이에 대해 "난 너무 미안했다. 이혼이 죄는 아니지만 왠지 모르게 미안함이 있었다"고 속내를 비쳤다.한편 서인영은 오는 12월 26일 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 공동대표와 재혼한다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인으로 발전했으며, 최근 남양주에 신혼집을 마련했다. 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 협의 이혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr