사진 = 채시라 인스타그램

사진 = 채시라 인스타그램

사진 = 채시라 인스타그램

사진 = 채시라 인스타그램

배우 채시라가 가수 김완선과 함께한 일상을 공개했다.채시라는 최근 자신의 인스타그램에 "상쾌한 바람🌬 정말 네온 속으로 노을 지네😉🌇"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채시라는 노을과 화려한 도심 야경을 배경으로 뒤돌아 카메라를 바라보고 있다. 푸른색 셔츠에 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채시라는 보조개가 드러나는 미소로 우아한 미모를 뽐냈다.이어진 사진에서 채시라는 여성의 얼굴을 그린 회화 작품 옆에서 은은한 미소를 짓고 있다. 어깨에 흰색 가방을 멘 채시라의 단아한 옆모습이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 채시라는 넓은 계단에 서서 고개를 살짝 숙인 채 포즈를 취하고 있다. 소매를 걷어 올린 셔츠에 반짝이는 장식이 더해진 와이드 데님 팬츠를 매치했으며, 초록색 샌들로 포인트를 줘 감각적인 패션 센스를 드러냈다.마지막 사진에서 채시라는 김완선과 나란히 앉아 머리를 맞댄 채 미소를 짓고 있다. 흰색 블라우스 차림의 김완선과 채시라의 다정한 투샷이 붉게 물든 노을과 어우러지며 시선을 사로잡았다.이를 본 팬들은 "넘나 이뻐요", "항상 멋지시고 예쁘신 채시라선생님", "너무 예뻐", "예쁜 시라누나", "워너비", "어쩜 이리도 이쁠까" 등의 댓글을 달았다.평소 무용과 미술 등 다양한 예술 분야에 관심을 보여온 채시라는 지난해 전통연희극 '단심'에서 용궁 여왕 역을 맡아 무용수로 정식 데뷔하며 활동 영역을 넓혔다.한편 채시라는 올해 제47회 서울무용제 특별 프로그램 '명작무극장'에 이름을 올리며 무용수로서의 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr