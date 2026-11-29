사진 = 16기 상철 인스타그램

사진 = 16기 상철 인스타그램

'나는 솔로' 16기 상철이 영숙을 공개 저격한 가운데 일상 근황을 공개했다.16기 상철은 최근 자신의 인스타그램에 "supermario"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 16기 상철은 대형 슈퍼마리오 피규어를 품에 안고 얼굴을 가까이 댄 채 셀카를 찍고 있다. 회색 티셔츠에 검은색 뿔테 안경을 착용한 상철은 특유의 콧수염과 턱수염을 드러냈다. 슈퍼마리오 캐릭터와 상철의 콧수염이 묘하게 닮아 있어 웃음을 자아낸다.이어진 사진에서 16기 상철은 슈퍼마리오 피규어를 끌어안고 무표정한 얼굴로 카메라를 바라보고 있다. 상철의 뒤편으로는 루이지와 와리오를 비롯한 게임 캐릭터 피규어부터 각종 인형까지 빼곡하게 진열돼 있어 남다른 수집 취향을 엿볼 수 있다.앞서 16기 상철은 지난 27일 같은 기수 출연자인 영숙의 유튜브 소개팅 영상에 공개적으로 불만을 드러냈다. 영숙이 지난 26일 유튜브 채널 '아이즈매거진'의 소개팅 콘텐츠에 출연해 11세 연하의 모델 겸 배우 정호균과 만남을 가진 데 따른 것이다.상철은 자신에 대한 명예훼손으로 유죄 판결을 받은 영숙이 사과 없이 콘텐츠에 출연한 점을 문제 삼았다. 또한 해당 콘텐츠 제작진에게 영상 삭제와 공식 사과를 요구하며 요구가 받아들여지지 않을 경우 추가 민사소송 등 강경 대응에 나설 수 있다는 입장을 밝혔다.두 사람은 지난 2023년 ENA와 SBS Plus의 예능 프로그램 '나는 솔로' 16기 돌싱 특집에 출연했으나 방송 종영 이후 사생활 폭로를 둘러싸고 법적 공방을 벌였다. 지난 7월 대법원은 명예훼손 및 모욕 혐의로 기소된 영숙에게 벌금 200만 원을 선고한 원심을 확정했다.한편 16기 상철은 개인 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr