경성역에서 마지막 작전이 펼쳐진다./사진제공=tvN

경성역에서 마지막 작전이 펼쳐진다./사진제공=tvN

‘100일의 거짓말’ 모든 이야기의 시작점이었던 경성역에서 마지막 순간을 맞는다.29일 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 측은 최종회(16회) 방송을 앞두고 다시 한번 경성역에 모인 이가경(김유정 분), 김태웅/사토 히데오(박진영 분), 유소란(김현주 분), 유필립(이무생 분), 사토 신이치(진선규 분)의 모습을 공개했다.지난 방송에서 이애영(송지효 분)의 과거사가 밝혀지며, 이가경과 김태웅은 새로운 진실 앞에 거센 감정의 소용돌이에 휘몰렸다. 이가경은 유소란에게 원망과 분노를 터뜨렸고, 김태웅은 사토 신이치를 향한 복수의 결의를 다졌다. 사토 신이치는 구국단뿐만 아니라 후쿠다(김중희 분)까지 동시에 제거하며 무자비한 악행을 이어갔다. 이가경은 사토 신이치에게 유소란의 가족사진을 건네며 긴장감을 고조시켰다.공개된 사진은 국제연맹 조사단 환송식이 열리는 경성역의 모습을 담고 있다. 국련 조사단과 외신 기자들 앞에 연설을 위해 선 사토 신이치, 그리고 그 곁에 김태웅 대신 영어 통역을 맡은 이가경의 눈빛에 비장한 각오가 서린다.김태웅은 주변의 심상치 않은 기류를 감지한 듯한 심각한 표정이다. 기차 위에 올라 총구를 조준하는 유소란, 총 대신 카메라를 든 유필립의 눈빛 역시 한 치의 흔들림 없이 결연하다. 모든 이야기의 시작점이었던 경성역에서 또 다시 마주한 다섯 인물. 사토 신이치에 맞선 이들의 마지막 작전은 어떤 결과를 맞이할지, 각자의 선택과 운명에 이목이 쏠린다.유인식 감독(이하 ‘유 감독’)은 “‘100일의 거짓말’의 클라이맥스가 될 장면이 마지막 회에 등장한다. 훌륭한 배우들의 연기력이 그야말로 격돌하고, 폭발하는 장관을 보실 수 있을 것”이라며 “이 드라마의 마지막 촬영이었는데, 너무나 힘든 촬영이었음에도 촬영이 끝나지 않았으면 좋겠다고 생각할 정도로 감동의 연속이었다”고 전했다.이어 유 감독은 조국을 위해 모든 것을 바친 이들을 움직인 마음은 무엇이었을지에 대한 오랜 고민을 전했다. 유 감독은 “이 드라마가 감히 그 대답을 찾았노라고는 말씀드릴 수 없고, 다만 그 질문을 마음에 품은 채로 열심히 그려낸 이야기라고는 말씀드릴 수 있다”라며 “작품 속 주인공들은 자신이 지키고자 하는 소중한 가치를 잃지 않으려는 인물들이다. 시청자분들이 그들의 뜨거운 마음에 조금이라도 닿을 수 있다면, 그래서 훗날에도 가끔씩 이 드라마를 떠올릴 때마다 그 뜨거움으로 마음을 덥힐 수 있다면, 그것만으로 이 작품은 충분히 의미가 있을 것”이라고 덧붙였다.‘100일의 거짓말’ 최종회는 29일 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr