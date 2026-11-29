가수 겸 배우 박지훈이 가요계와 드라마에 이어 영화계에서도 신인상 트로피를 품에 안으며 이례적인 수상 이력을 쌓았다. / 사진=SNS 갈무리

가수 겸 배우 박지훈이 가요계와 드라마에 이어 영화계에서도 신인상 트로피를 품에 안으며 이례적인 수상 이력을 쌓았다. / 사진=방송 화면 캡처

가수 겸 배우 박지훈이 가요계와 드라마에 이어 영화계에서도 신인상 트로피를 품에 안으며 이례적인 수상 이력을 쌓았다.박지훈은 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 '제47회 청룡영화상'에서 영화 '왕과 사는 남자'로 신인남우상과 청정원 인기스타상을 받으며 2관왕에 올랐다.박지훈은 2017년 방송된 Mnet '프로듀스 101 시즌2'를 통해 대중적 인지도를 높였다. 당시 시그널송 '나야 나' 무대 엔딩에서 선보인 윙크로 강한 인상을 남긴 그는 '윙크남'이라는 별명을 얻었다. 첫 번째 순위 발표식에서는 참가 연습생 가운데 유일하게 100만 표를 돌파하며 1위를 차지했다. 이후 한 차례도 3위권을 벗어나지 않은 채 최종 2위로 프로젝트 그룹 워너원에 합류했다.워너원은 데뷔와 동시에 각종 가요 시상식에서 신인상을 휩쓸었다. 아이돌로 대중에게 이름을 알렸지만 박지훈의 연예계 활동은 연기에서 출발했다. 그는 2006년 드라마 '주몽' 등에 출연하며 아역 배우로 경험을 쌓았다. 이후 춤에 대한 관심으로 아이돌 연습생 생활을 시작했으며 중앙대학교에서 연극을 전공했다.워너원 활동 종료 후 박지훈은 솔로 가수와 배우 활동을 병행했다. '조선혼담공작소 꽃파당', '연애혁명', '멀리서 보면 푸른 봄' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 연기력으로 주목받기 시작한 계기는 2022년 공개된 웨이브 오리지널 시리즈 '약한영웅 Class 1'이었다. 기존의 밝고 사랑스러운 아이돌 이미지에서 벗어나 연시은 역을 소화한 그는 제2회 청룡시리즈어워즈와 제14회 코리아 드라마 어워즈에서 각각 남자 신인상을 받았다.스크린에서도 성과를 이어갔다. 박지훈은 '왕과 사는 남자'에서 단종 이홍위 역을 맡아 인물의 복잡한 내면을 표현했다. 해당 작품은 1690만 관객을 동원하며 역대 한국 영화 흥행 2위에 올랐다. 박지훈은 20대에 '천만 배우'라는 타이틀과 청룡영화상 신인남우상까지 얻었다.가요·드라마·영화계에서 모두 신인상을 받은 박지훈의 수상 이력에 누리꾼들은 "현존하는 20대 남배우 중 유일한 커리어", "될놈될", "커리어 미쳤다", "아직 20대인 게 부럽다", "군대 가기 전에 이렇게 이루고 가네" 등의 반응을 보이며 그의 행보에 주목했다.워너원은 내년 데뷔 10주년을 기념한 프로젝트를 준비 중인 것으로 알려졌다. 가수로서의 인기와 배우로서 경쟁력을 두루 입증한 박지훈이 앞으로 어떤 커리어를 쌓아갈지 관심이 쏠린다. 1999년생인 박지훈은 입대 시기가 가까워지고 있으나 구체적인 일정은 알려지지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr