전현무가 왕홍 메이크업에 도전한다./사진제공=MBN

전현무가 왕홍 메이크업에 도전한다./사진제공=MBN

방송인 전현무가 중국 푸저우에서 파격적인 왕홍 메이크업에 도전한다.29일 오후 10시 30분 방송되는 MBN 예능 '디스이즈 현무로드' 11회에서는 전현무, 이준과 여행 친구로 합류한 배우 임수향이 중국 푸저우의 명소와 맛집을 찾는 모습이 그려진다.이날 세 사람은 지하철을 타고 1700년 역사를 지닌 '삼방칠항'으로 향한다. 산책 도중 한 현지인이 임수향을 알아보고 "'내 아이디는 강남미인' 봤다. 실물이 훨씬 예쁘다"며 팬심을 표현하자 이준은 놀라움을 감추지 못한다. 이어 찾은 150년 전통의 로컬 맛집에서도 식당 밖으로 현지 팬들이 몰려들며 임수향의 인기를 실감하게 한다.식사를 마친 세 사람은 '왕홍 메이크업' 대결에 나선다. 의상 대여숍을 찾은 전현무는 직원에게 "공주 의상을 달라"고 주문해 현장을 당황하게 한다. 약 한 시간에 걸친 메이크업 끝에 이준은 거울 속 자신의 모습을 보며 "나중에 딸 낳으면 예쁘겠다"고 만족해하고, 임수향은 머리에 장식용 칼 세 자루를 꽂은 스타일링을 선보인다. 전현무는 슬립 스타일 의상을 입고 등장해 현지 직원들까지 놀라게 만든다.이후 세 사람은 화려한 차림 그대로 거리에서 스냅 촬영을 진행한다. 실시간으로 중국 SNS에 올라온 현지 반응을 살피던 전현무는 "현지 팬들이 '수향 언니 예뻐요, 준이 오빠 잘생겼어요'라고 글을 올렸는데, 나에 대해서는 '현무 오빠랑 인사했어요'라고 적었다"며 외모 언급이 빠진 후기에 씁쓸한 표정을 짓는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr