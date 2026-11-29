사진 = 변요한 인스타그램

사진 = 변요한 인스타그램

사진 = 변요한 인스타그램

사진 = 변요한 인스타그램

배우 변요한이 남다른 패션 감각을 뽐내며 겨울 근황을 전했다.변요한은 최근 자신의 인스타그램에 "겨울은 Deepp과 함께"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변요한은 계단에 앉아 휴대전화를 들여다보고 있다. 노란색 퍼 장식이 돋보이는 검은색 무스탕에 넉넉한 핏의 회색 트레이닝 팬츠를 매치해 멋스러운 겨울 패션을 완성했다. 검은색 비니와 선글라스, 짧게 기른 수염이 특유의 남성적인 매력을 더했다.이어진 사진에서 변요한은 다리를 꼰 채 양손에 휴대전화를 들고 정면을 응시하고 있다. 무심한 표정과 여유로운 포즈가 어우러져 화보 같은 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 변요한은 재킷 주머니에 손을 넣은 채 벽돌이 깔린 야외 공간에 서 있다. 품이 넉넉한 의상에서도 탄탄한 체격과 넓은 어깨가 돋보인다.마지막 사진에서 변요한은 나무 의자에 앉아 몸을 앞으로 숙인 채 양손에 든 종이를 살펴보고 있다. 따뜻한 색감의 조명 아래 자연스러운 일상 모습을 보여줬다.이를 본 팬들은 "겨울 분위기와 너무 잘 어울려요", "늘 응원합니다", "보기만 해도 따뜻하고 포근해 보여요", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.변요한은 지난 2월 27일 소녀시대 멤버 티파니 영과 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 두 사람은 2024년 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺고 연인으로 발전했다.특히 두 사람은 지난 15일 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에 시상자로 참석하며 결혼 후 처음으로 공식석상에 함께 모습을 드러냈다. 당시 변요한은 티파니 영을 향한 애정 표현을 아끼지 않으며 사랑꾼 면모를 드러내 화제를 모았다.한편 변요한은 지난 9월 개봉한 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 주인공 장태영 역을 맡아 관객들과 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr