사진 = 장나라 인스타그램

사진 = 장나라 인스타그램

배우 장나라가 박해진과 함께한 화기애애한 촬영 현장을 공개했다.장나라는 최근 자신의 인스타그램에 "박태수 대표님과!🥊🥊👍🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장나라는 박해진과 테이블을 사이에 두고 앉아 나란히 브이 포즈를 취하고 있다. 검은색 재킷에 단정한 단발머리로 세련된 분위기를 자아낸 장나라는 옅은 미소를 짓고 있다. 갈색 슈트 차림의 박해진은 입을 벌린 채 익살스러운 표정을 지어 눈길을 끈다.이어진 사진에서 장나라는 손으로 턱을 받친 채 입술을 살짝 내밀며 장난기 어린 표정을 짓고 있다. 박해진도 미소를 머금은 얼굴로 브이 포즈를 취하며 유쾌한 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "잘보고있어용", "멋진 미소를 가진 두 사람", "너무 예뻐", "대표님들 싸울 때마다 너무 재밌고 귀여워요", "장나라가나라다", "나라언니 너무 귀여워요" 등의 댓글을 달았다.두 사람은 SBS 금토드라마 '굿파트너2'에서 이혼 전문 변호사 업계의 정상을 두고 경쟁하는 라이벌로 호흡을 맞추고 있다. 장나라는 법무법인 리봄의 대표 변호사 차은경 역을, 박해진은 법무법인 태수의 대표 변호사 박태수 역을 맡았다.한편 장나라가 출연하는 '굿파트너2'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr