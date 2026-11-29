22년 차 이혼 전문 변호사 박민철이 '전착시'에 출연한다./사진제공=MBC

22년 차 이혼 전문 변호사 박민철이 '전착시'에 출연한다./사진제공=MBC

22년 차 이혼 전문 변호사 박민철이 가수 이석훈, 배우 이상엽에게 현실적인 결혼 생활 조언을 건넨다.29일 오후 6시 5분 방송되는 MBC 예능 '전지적 집착 시점'(이하 '전집시') 4회에서는 서울대 출신 후배 변호사들과 새 법무법인을 설립한 박민철의 업무 현장과 사석 만남이 공개된다.이날 박민철은 배우자의 외도에도 오히려 30억 원의 재산 분할을 청구받은 사업가 의뢰인을 상담한다. 혼인 전부터 일궈온 재산을 지키고 싶다는 의뢰인의 호소에 박민철은 외도에 따른 귀책 사유와 재산 분할은 별개의 문제라는 법률 조언을 전한다. 이어 서로 다른 대형 로펌에서 근무하는 변호사 부부의 이혼 소송까지 맡으며 법조인 부부 사이의 치열한 공방을 예고한다.일과를 마친 박민철은 식당에서 이석훈, 이상엽과 만난다. 결혼 17년 차 박민철과 11년 차 이석훈, 3년 차 이상엽까지 세 유부남이 모인 자리에서 박민철은 두 사람의 결혼 연차와 아내와의 나이 차이, 애칭까지 꼼꼼히 확인한다.아내를 '앙고미'라고 부른다고 밝힌 박민철은 이혼 위기 부부들을 상담하며 쌓은 경험을 바탕으로 이혼 방지 조언을 내놓는다. 부부 사이에서 피해야 할 말로 "왜 또 화가 났어?"를 꼽으며, '또'라는 표현이 상대방의 감정을 자극할 수 있다고 설명해 이석훈과 이상엽의 공감을 얻는다.박민철은 이상엽에게 집 명의를 묻는가 하면, 결혼을 앞둔 예비부부가 주택 공동 명의를 두고 갈등하는 사례를 언급하며 대화를 이어간다. 이석훈 역시 평소 궁금했던 이혼 절차부터 실제 이혼이 많이 발생하는 연령대까지 질문을 쏟아내며 법률 상담을 이어간다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr