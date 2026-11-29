진달래 아나운서가 결혼 소식을 알렸다./사진=SNS

진달래 아나운서가 결혼 소식을 알렸다./사진=SNS

이하 진달래 아나운서 SNS 글 전문.

SBS 스포츠 진달래 아나운서가 결혼식 당일 직접 결혼 소식을 전했다.진달래 아나운서는 29일 자신의 SNS에 웨딩 화보와 함께 장문의 글을 올렸다. 그는 "그동안 촬영하느라 웨딩드레스를 참 많이 입어봤는데 제가 이런 소식을 전할 날이 올 줄이야. 아직도 실감이 잘 나지 않는다"고 소감을 밝혔다.이어 "줄곧 앞만 보고 바쁘게 달려오던 제가 곁에서 묵묵히 힘을 주는 든든하고 선한 사람을 만나 오늘 결혼을 한다"며 "따뜻한 시선으로 지켜봐 주시고 진심으로 축하해주신 모든 분께 감사드린다"고 인사했다.미처 소식을 전하지 못한 지인들을 향한 배려도 덧붙였다. 그는 "혹여나 제가 소식을 전달드리지 못한 분은 분명 수많은 고민 끝에 부담드리고 싶지 않아서일 것"이라며 "너그러운 마음으로 이해해주시고 편하게 연락주시면 기쁜 마음으로 인사드리겠다"고 적었다.1988년생인 진달래 아나운서는 미스코리아 경기 선 출신으로 대구 MBC 기상캐스터를 거쳐 2014년 SBS 스포츠에 입사했다. 'SBS골프 아카데미', '베이스볼 S' 등을 진행하며 활약하고 있다.그동안 촬영하느라 웨딩드레스를 참 많이 입어봤는데제가 이런 소식을 전할 날이 올줄이야…아직도 실감이 잘 나지 않네요줄곧 앞만 보고 바쁘게 달려오던 제가곁에서 묵묵히 힘을 주는 든든하고 선한 사람을 만나오늘, 결혼을 합니다따뜻한 시선으로 지켜봐 주시고진심으로 축하해주신 모든 분께 감사드립니다혹여나 제가 소식을 전달드리지 못한 분은,분명 수많은 고민 끝에 부담드리고 싶지 않아서일거예요너그러운 마음으로 이해해주시고 편하게 연락주시면기쁜 마음으로 인사드리겠습니다축하해 주시는 모든 분께 다시 한 번 진심으로 감사드립니다태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr