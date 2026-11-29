'전착시'가 4부작을 끝으로 종영한다./사진제공=MBC

'전착시'가 4부작을 끝으로 종영한다./사진제공=MBC

MBC 예능 '전지적 참견 시점' 스핀오프 '전지적 집착 시점'이 시청률 하락세 속에 4회 만에 막을 내린다.29일 오후 6시 5분 방송되는 '전지적 집착 시점' 4회에서는 '쓰레기 괴인' 브릭이 쓰레기 줍기에 매달리는 일상과 그 안에 담긴 진심이 공개된다. 지난 8일 3.4%의 시청률로 출발한 '전지적 집착 시점'은 2회 3.0%, 3회 2.8%로 매회 수치가 떨어지며 4부작의 마침표를 찍게 됐다.이날 방송에서는 팔로워 한 명이 늘어날 때마다 쓰레기 하나를 줍겠다는 약속을 실천 중인 브릭의 하루가 그려진다. 전국 각지에서 약 300명의 시민이 자발적으로 모인 가운데, 전 씨름선수 최홍만까지 합세해 담배꽁초와 쓰레기가 쌓인 서울 신림동 골목과 하수구를 청소한다. 청소를 마친 브릭은 동료들에게 "한 번 주워본 사람은 다시 안 버린다"며 작은 실천의 중요성을 강조한다.서해의 작은 섬 황도를 되살리기 위한 '제로 아일랜드 프로젝트' 준비 과정도 공개된다. 브릭은 해안가에 밀려온 해양 쓰레기를 치우기 위해 직접 동료들을 모았으며, 2박 3일간의 활동에 필요한 배편과 식비, 장비 구입 등에 약 1,500만 원을 투입한 사실이 알려져 놀라움을 안긴다.회의를 마친 뒤에도 브릭은 팔로워 증가분에 맞춰 채워야 할 쓰레기 18,132개를 줍기 위해 홀로 거리로 나선다. 그는 골목 곳곳을 누비며 하수구 속 오물까지 직접 꺼내 치우는 등 묵묵히 청소를 이어간다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr