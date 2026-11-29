배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능'에서 열연 중이다. / 사진제공=티빙

배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능'에서 열연 중이다. / 사진제공=티빙

배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능'에서 위태로운 관계를 그리며 극의 긴장감을 높이고 있다.지난 23일 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 단 한 번의 위험한 거래를 계기로 세 청춘이 돌이킬 수 없는 범죄에 휘말리는 이야기를 그린 스릴러다.27일 공개된 1, 2회 미공개 사진에는 치열한 심리전을 펼치는 배현성, 차강윤, 박윤호의 모습이 담겼다.배현성은 모범생의 이면에 열등감과 욕망을 숨긴 남재엽 역을 맡았다. 자신에게 찾아온 기회를 놓치지 않기 위해 상대의 약점까지 파고드는 인물의 이중적인 면모를 그려냈다.차강윤은 전교 1등이라는 성적이 유일한 무기인 저소득층 특별 장학생 강건태로 분했다. 어렵게 지켜온 기회를 빼앗긴 인물의 분노와 절박함을 표현하며 배현성과 팽팽한 대립 구도를 형성했다.박윤호는 강건태의 친구 주희동 역으로 활약했다. 가까웠던 친구의 변화에 당혹감을 느끼는 것은 물론 걱정과 질투, 의심이 뒤섞인 복잡한 감정을 표현했다.제작진은 "세 친구의 위험한 선택에 욕망을 좇는 어른들까지 본격적으로 얽히며 한층 복잡하고 치밀한 심리전이 펼쳐진다. 단 한 번의 위험한 거래에서 시작된 사건이 어떤 파장을 불러올지 기대해 달라"고 전했다.'대리수능' 3, 4회는 오는 30일 오후 6시 티빙에서 단독 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr