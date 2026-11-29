사진 = 남규리 인스타그램

사진 = 남규리 인스타그램

사진 = 남규리 인스타그램

사진 = 남규리 인스타그램

가수 겸 배우 남규리가 매혹적인 단발 스타일링으로 시선을 사로잡았다.남규리는 최근 자신의 인스타그램에 "이거저거요거그거💅🏻꿈꾸던어른이 되고있는지 확인중……………..👩🏼‍💻 ..🌻?"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 남규리는 짙은 회색의 스트라이프 재킷에 붉은색 장미 장식 초커를 착용한 채 윙크를 하고 있다. 입가에 살짝 가져다 댄 손과 검은색 네일아트, 눈썹 위로 올라오는 짧은 앞머리가 도도하면서도 사랑스러운 매력을 자아낸다.이어진 사진에서 남규리는 재킷 앞섶을 잡은 채 옆을 바라보고 있다. 안쪽으로 둥글게 말린 흑발 단발머리와 풍성한 속눈썹이 인형처럼 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 남규리는 고개를 살짝 돌린 채 정면을 향해 시선을 두고 있다. 날렵하게 그린 아이라인과 신비로운 눈동자, 목을 감싼 강렬한 붉은색 장미 장식이 고혹적인 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 남규리는 한층 짧은 단발 스타일에 검은색 민소매 상의를 입고 흰 셔츠를 어깨 아래로 내려 입었다. 볼을 은은하게 물들인 메이크업과 주근깨가 더해진 비주얼로 개성 넘치는 매력을 뽐냈다.이를 본 팬들은 "규리님 예뻐요", "너무 기엽다", "너무 예뻐", "제가 꿈꾸는 어른의 모습=언니", "너무 귀여워요", "시간은 뒤로 가는듯" 등의 댓글을 달았다.남규리는 올해 데뷔 20주년을 맞아 15년 만에 재결합한 씨야의 멤버로 활발한 음악 활동을 펼쳤다. 지난 10월 31일 인천 공연을 끝으로 씨야의 첫 전국투어 콘서트 'THE FAN'을 마무리했으며, 이달 1일 공식 유튜브 채널 '귤멍'을 통해 공연 비하인드 영상을 공개했다.한편 남규리는 솔로곡 '우리 사랑 그런 거 해요' Part.1과 Part.2를 발표했으며 음악과 유튜브 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr