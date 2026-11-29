사진 = 슈 인스타그램

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사진 = 슈 인스타그램

사진 = 슈 인스타그램

그룹 S.E.S. 멤버 슈가 데뷔 29주년을 맞아 멤버들을 향한 각별한 애정을 드러냈다.슈는 최근 자신의 인스타그램에 "우리는 평범한 학창 시절은 없었지만, 그 대신 곁에 또 하나의 가족이 생겼습니다. 바다 언니와 유진이를 만났고, 바로 지금 이 순간 우리와 함께 그때의 향기, 그때의 우리로 돌아갈 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 모두 함께 1997년으로 돌아가요. 그리고 언제나 우리를 기억해 주셔서 감사합니다. 오늘은 S.E.S. 데뷔 29주년입니다. 오늘만큼은 우리와 함께 그 시절의 따뜻하고 아날로그 같은 추억의 향기를 함께 꿈꾸었으면 좋겠습니다. K-컬처와 K-팝이 전 세계에서 더 많은 사랑을 받기를 진심으로 바랍니다. 우리 모두 화이팅! 💜"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 슈는 반짝이는 골드빛 무대 의상을 입고 마이크를 든 채 노래를 부르고 있다. 단정하게 묶은 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 어우러져 청순한 요정 비주얼을 뽐냈다.이어진 사진에서 슈는 하늘색 반소매 티셔츠에 검은색 멜빵 의상을 매치해 발랄한 매력을 발산했다. 짧은 머리를 양쪽으로 묶은 독특한 헤어스타일과 생기 넘치는 표정에서는 당시의 풋풋한 분위기가 고스란히 느껴진다.또 다른 사진에서 슈와 바다, 유진은 흰색의 긴 무대 의상을 맞춰 입고 나란히 앉아 노래를 부르고 있다. 푸른빛 조명 아래 마이크를 든 세 사람의 모습이 S.E.S. 활동 당시의 추억을 떠올리게 한다.마지막 사진에서 슈는 은빛 장식이 달린 민소매 상의와 흰색 바지를 입고 한쪽 팔을 뻗은 채 환하게 웃고 있다. 통일감 있는 무대 의상을 갖춰 입은 S.E.S. 세 멤버의 모습이 1세대 걸그룹 특유의 화려한 무대 분위기를 전한다.이를 본 팬들은 "사랑해요 우리 누나들", "무대위에서 반짝이며 만나길 기도해봅니다", "너무 예뻐", "누나들 2027년 30주년 꼭", "고맙그 감사하구 사랑해요", "저는 S.E.S.를 만나 평범하고 행복한 학창시절을 보냈어요" 등의 댓글을 달았다.특히 이번 게시물은 한동안 불화설에 휩싸였던 바다와 슈의 관계에 다시금 관심이 쏠리고 있다는 점에서 눈길을 끈다. 앞서 슈가 상습 도박 사건 이후 2022년 인터넷 방송을 통해 활동을 재개하는 과정에서 바다가 슈의 방송 의상 등에 대해 쓴소리를 한 사실이 알려지며 불화설이 불거졌다. 2024년에는 두 사람의 SNS 팔로우 관계가 끊어진 사실까지 알려지면서 손절설로 번졌다.그러나 슈는 지난해 9월 언론 인터뷰를 통해 바다가 "언니로서 조언한 것"이라며 불화설을 부인했다. 당시 바다로부터 유튜브 활동 재개를 축하하는 문자메시지를 받았다는 사실도 밝혔다.지난 28일에는 유진이 데뷔 29주년을 기념해 세 멤버가 함께한 영상을 공개했다. 영상에는 바다와 슈가 팔짱을 끼고 거리를 걷는 모습도 담겼으며 바다는 해당 게시물에 세 사람이 올여름 함께한 추억임을 밝히는 댓글을 남겼다.슈까지 바다와 유진을 또 하나의 가족으로 표현하며 애정을 드러낸 가운데 오는 2027년 데뷔 30주년을 앞둔 S.E.S.의 완전체 활동 여부에도 관심이 쏠린다.한편 슈는 개인 유튜브 채널과 SNS를 통해 팬들과 소통을 이어가고 있으며 S.E.S.의 데뷔 30주년 완전체 활동 계획은 아직 공식적으로 발표되지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr