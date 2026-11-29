/사진 = 고 박민재

배우 고(故) 박민재가 세상을 떠난 지 2년이 됐다.박민재는 지난 2024년 11월 29일 중국 여행 도중 갑작스러운 심정지로 숨을 거뒀다. 향년 32세. 평소 별다른 지병 없이 건강했던 고인은 사망 이틀 전까지도 개인 SNS에 일상을 공유했던 만큼 갑작스러운 비보는 큰 충격을 안겼다.당시 고인의 동생은 2024년 12월 2일 박민재의 계정을 통해 "사랑하는 우리 형이 푹 쉬러 떠났다"며 부고를 알렸다. 소속사 빅타이틀 측 역시 공식 입장을 내고 "연기를 사랑하고 늘 자신에게 최선이었던 아름다운 연기자 박민재가 하늘나라로 떠났다"며 "이제 그의 연기를 볼 수 없지만 빅타이틀의 배우였던 그를 자랑하며 기억하겠다"고 애도했다.황주혜 빅타이틀 대표는 "중국 제패하겠다며 한 달간의 여행을 다녀오겠다던 녀석이 아주 긴 여행을 떠나게 됐다"며 "배우 박민재, 이 다섯 글자 꼭 잊지 않겠다"고 추모의 뜻을 전했다.1992년생인 박민재는 2021년 JTBC 드라마 '아이돌: 더 쿱'과 연극 '순환의 법칙'으로 연기를 시작했다. 이후 드라마 '내일', '작은 아씨들', '더 패뷸러스', '법쩐', '사랑이라 말해요', '보라! 데보라', '넘버스: 빌딩숲의 감시자들', '고려거란전쟁', '손가락만 까딱하면' 등 다수의 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr