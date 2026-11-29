엄지인 아나운서가 독박 육아에 공황 증세가 왔다고 밝힌다. /사진제공=KBS

엄지인 아나운서가 독박 육아에 공황 증세가 왔다고 밝힌다. /사진제공=KBS

엄지인 아나운서가 독박 육아에 공황 증세가 왔다고 밝힌다.29일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 2027년을 앞둔 전현무의 결혼과 육아 로망이 그려진다.평소 결혼에 대한 바람을 꾸준히 내비쳐 온 전현무는 이날 "나는 1남 1녀가 있었으면 좋겠다"며 아들과 딸을 둔 미래를 언급한다. 이어 "아들은 엄하게 키우고, 딸은 오냐오냐 키울 거야"라며 성별에 따른 구체적인 육아 방식까지 예고한다.실제로 1남 1녀를 키우고 있는 엄지인 아나운서는 독박육아의 후유증을 고백한다. 일본에서 교수로 재직 중인 남편을 대신해 한국에서 홀로 일과 육아를 병행했던 엄지인은 잠도 제대로 자지 못했던 당시를 떠올리며 "독박육아를 하다가 공황이 오는 게 뭔지 처음 느꼈다"고 털어놓는다. 그러면서 "갑자기 자다가 숨이 안 쉬어졌다. 신체적으로도, 정신적으로도 너무 힘들더라"라고 덧붙인다.엄지인의 사연을 들은 전현무는 깊이 공감하며 예비 '딸바보'다운 가정적인 면모를 보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr