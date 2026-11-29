권유리와 이효리가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 유리가 학창 시절 가수 이효리를 동경했던 일화를 공개했다. / 사진제공=MBC

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 유리가 학창 시절 가수 이효리를 동경했던 일화를 공개했다. / 사진제공=MBC

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 유리가 학창 시절 가수 이효리를 동경했던 일화를 공개했다.지난 27일 방송된 MBC '나 혼자 산다'(이하 '나혼산')에서는 유리가 제주도가 아닌 서울에서 취미 생활을 즐기고 오랜 친구를 만나는 모습이 그려졌다. 제주도로 가기 3년 전부터 기계체조를 배웠다는 유리는 드라마 '다모'를 언급하며 "멋있는 액션 배우가 되는 꿈이 있었다"고 밝혔다. 20년 넘게 액션 배우의 꿈을 품어온 그는 옆돌기와 점프 등을 선보이며 그동안 쌓아온 운동 실력을 자랑했다.유리는 과거 한 차례 성공한 경험이 있는 백덤블링에도 다시 도전했다. 긴장한 기색을 보이던 그는 백덤블링에 성공하자 기쁨을 감추지 못했다. 이후 연달아 네 차례 백덤블링을 선보여 출연진을 놀라게 했다. 운동을 마친 유리는 학창 시절 추억이 깃든 장소로 향했다. 초등학교 2학년 때부터 가깝게 지낸 친구를 만난 그는 과거 자주 찾았던 분식집에서 떡볶이를 먹으며 어린 시절을 돌아봤다.유리는 소녀시대로 데뷔하기 전부터 댄스 무대에 올랐던 경험을 털어놨다. 당시 그룹 핑클의 팬이었다는 그는 친구들과 댄스 그룹 '핑키펑클'을 결성했다며 "내가 효리 언니였다"고 회상했다. 유리는 친구와 함께 오락실을 찾았다. 농구 대결을 펼친 그는 리듬 게임 '펌프'에도 도전했다. 2배속 하드 모드를 선택한 유리는 능숙한 스텝을 선보이며 학창 시절 즐겼던 게임에 몰두했다.제주도에서의 여유로운 일상과는 사뭇 다른 유리의 모습에 김신영은 "마치 유배지에서 돌아온 사람처럼 논다. 천상 육지 사람이다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 유리는 "원래였다면 제주도에서 이미 잠들었을 시간인데, 너무 재밌고 오랜만에 도파민에 절여진 날이었다"며 "육지 도파민 최고!"라고 서울에서 보낸 휴일에 만족감을 표했다.앞서 유리는 제주살이부터 유기견 봉사 활동, 요가까지 이효리와 여러 공통점을 지닌 것으로 주목받았다. 이에 일부 누리꾼 사이에서는 유리가 이효리를 따라 하는 것 아니냐는 의견이 나오기도 했다. 이에 이효리는 '연애전쟁'에서 유리에게 "왜 따라 하는 거냐"고 농담을 건넸다. 유리는 "솔직히 대한민국에서 효리 언니 안 따라 하는 사람이 어디 있냐"며 너스레를 떨었다. 이효리는 "사실 요가는 유리가 먼저 했다"면서 훈훈한 분위기를 완성했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr