사진=온라인커뮤니티/텐아시아 DB

그룹 빅뱅 출신 승리의 20대 아내로 지목된 여성의 만삭 사진이 온라인상에 확산되면서 AI 조작 의혹까지 불거졌다.지난 28일부터 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '승리 아내 얼굴 공개'라는 제목의 게시물이 잇따라 게재됐다. 해당 게시물은 2차 가공을 거쳐 빠르게 확산되고 있다.공개된 사진에는 욕실 거울 앞에서 초음파 사진을 손에 든 채 만삭의 배를 드러낸 여성의 모습이 담겼다. 여성의 뒤편에는 카메라를 들고 사진을 촬영하는 남성의 실루엣도 비쳤다.게시물 작성자들은 사진 속 남녀가 승리 부부라고 주장했으나 해당 사진의 최초 출처는 확인되지 않았다. 사진 속 인물들의 신원은 물론 이미지 자체의 진위도 밝혀지지 않은 상황이다.특히 승리가 그간 비연예인 아내의 얼굴이 외부에 노출되는 것을 경계해 왔다는 점에서 사진의 공개 경위를 둘러싼 의문이 커지고 있다. 일부 누리꾼들은 AI를 활용해 제작한 조작 사진일 가능성까지 제기했다. 이와 관련한 승리 측의 별다른 입장은 확인되지 않았다.앞서 다수 언론매체 보도에 따르면 승리는 20대 비연예인 여성과 혼인신고를 마쳤다는 사실을 공개했다. 현재 임신 8개월인 아내는 내년 1월 아들을 출산할 예정인 것으로 전해졌다. 두 사람은 서울 강남구에서 신혼생활을 하고 있으며 출산 이후 결혼식을 올릴 계획인 것으로 알려졌다.결혼 사실에 앞서 아내의 임신 소식이 전해지면서 혼전임신설에 휩싸였던 승리는 "아내와 당연히 법적으로 부부 사이고 '임신해서 결혼했다'는 내용은 사실이 아니다"라고 해명했다.이어 "한 가정을 책임지게 된 만큼 무거운 책임감을 느낀다"며 과거의 잘못을 반성하고 성실하게 살아가겠다는 뜻을 밝혔다.지난 18일에는 승리가 아내와 함께 홍콩발 항공편을 이용해 인천국제공항으로 입국하는 모습이 포착되기도 했다.당시 승리는 아내의 캐리어를 대신 끌며 짐을 챙겼다. 취재진이 몰려들자 승리는 아내를 향해 "가려, 가려"라고 말했고 아내는 겉옷으로 얼굴을 가린 채 승리와 일정한 거리를 두고 이동했다.먼저 공항을 빠져나온 승리는 아내를 기다리던 중 취재진의 촬영이 계속되자 "저 나오는 거 다 찍으시지 않으셨냐 여기까지 찍으시죠"라며 촬영 중단을 요청했다.한편 1990년생인 승리는 2006년 그룹 빅뱅으로 데뷔했으나 2019년 이른바 '버닝썬 게이트'의 핵심 인물로 지목되면서 팀을 탈퇴하고 연예계에서 은퇴했다.이후 투자자 상대 성매매 알선, 외국환거래법 위반, 업무상 횡령, 20억 원대 해외 원정 도박 등 총 9개 혐의로 재판에 넘겨졌다. 2022년 5월 대법원에서 징역 1년 6개월을 확정받은 승리는 형기를 모두 마치고 2023년 2월 출소했다.지난 8월에는 서울의 한 식당에서 다른 손님을 폭행하고 협박했다는 혐의로 고소당하며 또다시 논란에 휩싸였다. 당시 승리 측은 소주병을 집어 든 사실은 인정하면서도 상대방을 폭행하거나 협박한 사실은 없다고 반박했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr