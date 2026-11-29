하하가 유재석에 대해 폭로한다./사진=텐아시아DB

하하가 유재석에 대해 폭로한다./사진제공=KBS

방송인 하하가 예능 스승 유재석을 향한 솔직한 속내를 털어놓는다.오는 12월 1일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 15년째를 맞은 하하, 별 부부가 게스트로 출연한다.이날 하하는 오랜 시간 여러 프로그램에서 호흡을 맞춰온 유재석에 대해 "꼴 보기 싫을 때가 있다"고 폭로한다. 평소 자신 앞에서 사자성어 등 어려운 단어를 섞어 쓰는 유재석에게 불만을 토로한 것. 이어 하하는 "유재석과 김종국이 물에 빠지면 김종국을 구하겠다"고 선언한다.서장훈과 허경환을 예능 대세로 이끈 하하의 안목도 조명된다. 과거 서장훈을 끊임없이 설득해 예능계로 이끈 하하는 "어버이날마다 (장훈 형에게) 연락이 왔었다"며 남다른 자부심을 내비친다. 이어 "주우재, 양세찬도 내 터치가 있었다"고 밝히고, 최근 글로벌 음악 팬들의 주목을 받는 코르티스 주훈 역시 일찍이 알아봤다고 덧붙인다.별은 막내딸 하송의 최근 이상형으로 주우재를 꼽는다. 별은 "막내 송이가 TV를 보며 '우재 삼촌 너무 잘생겼다, 멋있다'고 한다"며 키 큰 남자를 좋아하게 된 막내딸의 근황을 전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr