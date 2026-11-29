사진 = 추성훈 인스타그램

사진 = 추성훈 인스타그램

사진 = 추성훈 인스타그램

이종격투기 선수 출신 방송인 추성훈이 딸 추사랑과 함께한 쇼핑 데이트 일상을 공개했다.추성훈은 최근 자신의 인스타그램에 "오랜만에 딸과 쇼핑 데이트❤️여자들은 왜 뭘 하나 사는 데 이렇게 오래 걸리는 걸까…? ^_^아빠는 지쳤다~~ 😂이 나이에 주책맞게 Madhappy를 샀다 🤣"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 추성훈은 추사랑과 머리를 맞댄 채 셀카를 찍고 있다. 흰색 티셔츠 위에 파란색 상의를 둘러 멘 추성훈은 볼캡과 안경을 착용하고 혀를 내밀며 장난기 넘치는 표정을 지었다. 긴 생머리에 동그란 안경을 착용한 추사랑은 손가락으로 브이(V)자를 그리며 미소를 짓고 있다.이어진 사진에서 추성훈과 추사랑은 나란히 혀를 내밀며 익살스러운 부녀 케미를 뽐냈다. 아빠와 똑같은 표정을 지어 보이는 추사랑의 훌쩍 성장한 모습도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 추성훈은 검은색 볼캡 위로 밝은 하늘색 후드티의 모자를 뒤집어쓴 채 고개를 숙이고 있다.이를 본 팬들은 "영원한 슈퍼맨 추성훈", "늘 응원합니다", "이쁜딸", "너무 귀여우시다", "사랑이가 아빠를 많이 좋아하는거 같음", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 크리스 리벤과 은퇴 경기를 치르며 22년간의 종합격투기 선수 생활을 마무리했다. 당시 경기장을 찾은 추사랑은 경기를 마친 아빠를 끌어안고 눈물을 쏟았다. 이후 자신의 SNS를 통해 용돈보다 아빠의 건강이 중요하다며 애틋한 마음을 전해 뭉클함을 안겼다.은퇴 경기 일주일 만에 공개된 부녀의 쇼핑 데이트는 한층 훈훈함을 더했다. 추성훈은 28일 자신의 유튜브 채널을 통해서도 마지막 경기까지 응원해 준 팬들에게 감사 인사를 전했다.한편 추성훈은 은퇴 이후 새로운 콘텐츠와 팬들을 직접 만날 수 있는 이벤트 등을 구상 중이라고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr