배우 고경표가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 고경표가 음주운전 사고로 경찰 조사를 받은 가운데 과거 공사 차량과 접촉 사고를 냈다고 밝힌 일화가 재조명되고 있다. / 사진=웹이능 '핑계고' 캡처

배우 고경표가 음주운전 사고로 경찰 조사를 받은 가운데 과거 공사 차량과 접촉 사고를 냈다고 밝힌 일화가 재조명되고 있다.고경표는 지난달 10일 유튜브 채널 '뜬뜬'을 통해 공개된 웹예능 '추리게임은 핑계고'에 출연해 과거 운전 중 겪었던 일을 털어놨다. 당시 고경표는 "제가 예전에 몇 년 되긴 했는데 이 자리를 빌려서 감사드리고 싶은 분이 있다"며 "영동대교였다. 제가 운전하다가 가벼운 접촉 사고를 냈다"고 운을 뗐다.그는 "앞에 차주분께서 내리시더니 '아이 고경표 씨네? 가요!'라고 하시더라. '괜찮으세요?'라고 물었더니 '나는 공사 차량이니까 괜찮아. 경표 씨 차는 괜찮아요?'라고 하셨다"고 회상했다. 상대 차주의 배려를 받은 고경표는 이후 자신이 주차 중 접촉 사고를 당했을 때도 상대방에게 별도의 책임을 묻지 않았다고 설명했다.그는 "선행은 돌고 돈다고, 제가 주차 접촉 사고를 당했을 때 누군진 모르지만, 괜히 저도 마음에 '괜찮습니다' 하고 가시라고 했다. 그때 마음이 너무 좋았다. 받는 것도 좋았고 할 때도 좋았다"고 말했다.해당 발언은 최근 고경표가 음주운전 사고를 내면서 다시 주목받고 있다. 다만 과거 영동대교에서 발생한 접촉 사고와 관련해 음주 여부가 언급된 바는 없다. 앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 몰다가 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 0.150% 수준이었던 것으로 전해졌다. 이 사고로 환경미화원 한 명이 경상을 입었다.고경표는 지난 23일 도로교통법상 음주운전 혐의 피의자 신분으로 서울 마포경찰서에 출석했다. 취재진 앞에 선 그는 "정말 무책임한 모습이었고 죄송하다"며 고개를 숙였다. 사고로 부상을 입은 환경미화원에 대해서는 "직접 만나서 사죄를 드렸다. 오히려 저를 걱정해 주시는 모습에 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었다"고 이야기했다. 대리운전 기사를 부르지 않은 이유에 관해서는 "경찰 조사 때 말씀드리도록 하겠다"고 답했다.고경표는 자신의 SNS를 통해서도 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다. 예정된 활동은 모두 중단하겠다"고 밝혔다.고경표의 음주운전 여파는 방송가로도 이어졌다. MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드'는 그의 출연 분량을 편집했다. 공개를 앞둔 '보검 매직컬2'와 티빙 '대탈출: 도시괴담' 제작진 역시 출연 분량 조정을 예고했다. 예정됐던 팬미팅은 취소됐으며 촬영을 마친 영화 '원조X떡집' 측은 대응 방안을 논의 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr