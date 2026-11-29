배우 성훈의 주연작 '보스의 노골적 취향'이 0%대 시청률에서 벗어나지 못하고 있다. 과거 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 하차한 뒤 활동이 뜸했던 그가 3년 만에 안방극장에 복귀했지만 연이어 부진한 성적을 거두고 있는 모습이다.지난 26일 방송된 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 6회는 전국 가구 기준 0.9%의 시청률을 기록했다. 지난 11일 1.3%로 출발한 작품은 3회 만에 0.9%로 떨어졌다. 4회에서 1.0%로 소폭 상승했으나 이후 2회 연속 0.9%에 머물며 자체 최저 시청률을 기록했다.지난 25일과 26일 방송된 5, 6회에서는 이은채(오세영 분)를 향한 마음을 숨기지 못하는 권도혁(성훈 분)의 모습이 그려졌다.권도혁은 이은채가 문태경(이정신 분)에게 선물을 건네는 모습을 목격하고 질투심을 감추지 못했다. 회사로 돌아온 이은채에게는 "보스가 점심을 먹었는지 안 먹었는지는 걱정도 없이!"라며 괜한 타박을 늘어놨다.강원도 출장에서는 두 사람의 관계에 변화가 생겼다. 권도혁은 잠든 이은채에게 담요를 덮어주는가 하면 바다를 보고 싶다는 말을 기억해 함께 바닷가를 찾았다. 그는 넘어진 이은채를 일으켜 세운 뒤 "지금 키스해도 돼? 물어보고 하는 건 네가 처음이야"라며 입을 맞췄다.아버지 권태웅(박정학 분)과의 갈등도 깊어졌다. 일방적으로 약혼을 통보받은 권도혁은 자신의 인생까지 좌지우지하려는 아버지에게 "어머니한테 그랬던 것처럼요?"라며 그간 참아왔던 분노를 터뜨렸다.성훈은 질투심에 휩싸인 남자의 능청스러운 모습부터 가족을 향한 원망과 상처까지 소화하며 극을 이끌고 있다. 다만 주인공들의 본격적인 로맨스 전개에도 시청률이 제자리걸음을 하고 있는 만큼 남은 회차에서 반등을 이뤄낼 수 있을지 주목된다.'보스의 노골적 취향'은 매주 수, 목요일 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr