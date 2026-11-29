방송인 지석진이 상장폐지 언급에 씁쓸함을 표한다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 지석진이 상장폐지 언급에 씁쓸함을 표한다. / 사진제공=SBS

SBS 예능 '런닝맨' 멤버들이 사자성어 퀴즈 도중 엉뚱한 오답을 쏟아내며 주식 트라우마를 소환한다.29일 오후 6시 10분 방송되는 '런닝맨'에서는 상대의 통아저씨를 찾아 아웃시키고 자신의 통아저씨는 끝까지 지켜야 하는 '제1회 칼있으마 선발전'이 펼쳐진다.본격적인 레이스에 앞서 점심 미션으로 50가지 반찬을 건 음식 빙고가 진행됐다. 사자성어의 뒤 두 글자를 듣고 앞 두 글자를 맞히면 빙고판에서 원하는 반찬을 지워나가는 방식이다. 평소보다 높아진 문제 난도에 멤버들의 불만이 이어진 가운데, 유재석은 연이어 정답을 맞히며 실력을 발휘한다.다른 멤버들은 '○○상장'의 앞 글자를 맞히는 문제에서 뜬금없이 "상장폐지"라는 오답을 외친다. 주식 투자로 상당한 평가손실을 보고 있다고 고백한 지석진은 "왜 자꾸 주식 생각이 나냐"며 남 일 같지 않다는 듯한 반응을 보인다.식사 후에는 그동안 모은 칼과 혜택권을 총동원하는 최종 레이스가 시작된다. 상대의 통아저씨를 공격하는 동시에 '런닝맨'의 상징인 이름표 뜯기까지 더해지자 양세찬이 기세를 올린다. 양세찬은 입으로 오토바이 엔진 소리를 내며 레이스장을 질주해 멤버들의 이름표를 거침없이 뜯어낸다.양세찬이 이름표 뜯기에 집중하는 사이 멤버들의 표적은 양세찬의 통아저씨로 향한다. 멤버들이 차례로 여러 개의 칼을 꽂았지만 통아저씨는 좀처럼 튀어 오르지 않고, 유재석은 아예 통 앞에 자리를 잡고 앉아 연신 칼을 꽂아 넣으며 집요한 공략을 이어간다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr