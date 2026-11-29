사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

배우 김혜수가 시크한 트렌치코트 패션으로 독보적인 존재감을 드러냈다.김혜수는 최근 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 김혜수는 베이지색 트렌치코트를 입고 거울에 몸을 기댄 채 포즈를 취하고 있다. 흰색 티셔츠에 검은색 와이드 팬츠와 부츠를 매치했으며 코트의 칼라를 높게 세워 멋스러운 스타일링을 완성했다. 한 손을 주머니에 넣고 다른 손으로 가방 끈을 쥔 모습에서 자연스러운 세련미가 돋보인다.이어진 사진에서 김혜수는 한쪽 눈가를 살짝 덮는 갈색 단발머리를 한 채 카메라를 바라보고 있다. 검은색 마스크와 코트 칼라로 얼굴 대부분을 가렸음에도 특유의 깊은 눈매가 시선을 사로잡는다.또 다른 사진에서 김혜수는 검은색 숄더백을 멘 채 복도를 걷고 있다. 볼륨감 있는 어깨 디자인과 여유로운 실루엣의 트렌치코트를 자신만의 스타일로 소화하며 일상에서도 화보 같은 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "역시 우리 혜수 언니", "너무 예뻐", "멋짐도 아름다움도 그냥 독보적", "일상도 화보", "혜수님 넘 아룸답당" 등의 댓글을 달았다.김혜수는 앞서 일본 오사카 교세라돔에서 열린 '2026 마마 어워즈'에 스페셜 프레젠터로 참석해 화제를 모았다. 당시 화려한 드레스 스타일링은 물론 한국어와 영어, 일본어를 오가는 능숙한 진행으로 글로벌 관객들의 이목을 집중시켰다.복귀 소식도 전해졌다. 김혜수가 출연하는 '두 번째 시그널'은 당초 올해 상반기 방송 예정이었으나 조진웅을 둘러싼 논란 여파로 편성이 미뤄진 바 있다. 최근 방송 일정이 확정되면서 약 10년 만에 돌아오는 후속작에 관심이 집중되고 있다.한편 김혜수는 오는 12월 7일 첫 방송되는 tvN 새 드라마 '두 번째 시그널'로 시청자들과 만난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr