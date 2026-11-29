에스파 카리나가 이모가 된 근황을 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

KARINA

그룹 에스파 카리나(26)가 친언니의 출산으로 이모가 된 근황을 밝혔다.카리나는 지난 28일 유튜브 채널 '마리끌레르 코리아'를 통해 공개된 Q&A 영상에서 팬들의 질문에 답하며 조카를 향한 애정을 자랑했다.이날 카리나는 최근 이모가 됐다는 팬의 축하 인사에 "이모가 됐다"며 반가워했다. 1995년생으로 카리나보다 다섯 살 많은 친언니는 간호사로 근무 중이며, 지난해 결혼해 최근 출산했다.카리나는 조카에 대해 "예뻐 죽겠고 실제로 예쁜 것 같다. 콩깍지가 아니라 진짜 예쁘게 생겼다"며 "주변 분들에게 우리 아기 사진을 많이 보여드렸는데 다 '이건 진짜 예쁜 아기'라고 하셨다"고 말했다.태명 '쑥쑥이'와의 첫 만남도 떠올렸다. 그는 "앱 사진으로만 보다가 못 참고 본가에 보러 갔다"며 "작고 따끈하고 애가 너무 순해서 (윈터 반려견) 뽀뇨 완전 아기 때 같았다"고 설명했다.조카가 태어난 뒤 달라진 언니네 반려견의 모습도 언급했다. 카리나는 "언니가 키우는 개와 대화를 한번 해보고 싶다. 지금 개춘기가 왔다"며 "집에 아기가 생기면서 받던 사랑을 아기와 반반 나누니까, 원래 '하우스' 하면 잘 가서 기다렸는데 이제는 투덜거리면서 간다"고 전했다.카리나는 앞서 2023년 MBC '전지적 참견 시점'에서도 친언니를 향한 애정을 보인 바 있다. 당시 메이크업 아티스트가 "카리나가 자신보다 더 예쁘다고 늘 자랑하는 미모의 언니"라고 소개하자, 카리나는 "언니가 너무 부담스러워하더라"며 "언니 직장에서는 제가 동생이라는 걸 아직 모른다. 언니가 말을 안 해서 비밀"이라고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr