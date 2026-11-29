사진 = 수영 인스타그램

사진 = 수영 인스타그램

사진 = 수영 인스타그램

사진 = 수영 인스타그램

소녀시대 수영이 대만 가오슝에서의 밝은 근황을 공개했다.수영은 최근 자신의 인스타그램에 "KAOHSIUNG day 1✈️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 수영은 햇살이 들어오는 탑승교에서 뒤를 돌아보며 환하게 웃고 있다. 자연스러운 웨이브 헤어스타일에 차분한 색감의 니트와 큼직한 숄더백을 매치해 세련된 공항 패션을 완성했다.이어진 사진에서 수영은 가오슝의 거리에서 한 손에 음료를 든 채 머리카락을 쓸어 넘기며 미소 짓고 있다. 몸에 여유 있게 걸친 니트와 흰색 반소매 티셔츠가 어우러져 수수하면서도 멋스러운 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 수영은 과자를 가득 담은 쇼핑 카트의 손잡이를 잡고 아래를 내려다보고 있다. 흰색 티셔츠에 검은색 팬츠, 벨트로 완성한 간결한 스타일링에서도 늘씬한 실루엣이 돋보인다.마지막 사진에서 수영은 어깨에 니트를 걸친 채 뒤를 돌아보며 카메라를 응시하고 있다. 길게 늘어뜨린 머리카락과 살짝 올라간 입꼬리가 자연스러운 매력을 더했다.이를 본 팬들은 "미모 무슨일인가", "왜 더이뻐져", "너무 예뻐", "너무귀여워제발", "그나저나 옙흐다", "공연 건강하게 잘 하구 오기 약속" 등의 댓글을 달았다.한편 수영은 지난 6월 배우 정경호와 약 14년간의 열애 끝에 결별 소식을 전했다. 이후 배우 활동과 더불어 효연, 유리와 결성한 소녀시대 유닛 '효리수'로 국내외를 오가며 활동하고 있다.수영은 멤버들과 함께 대만 가오슝에서 열리는 '2026 K-WONDER TRIANGLE IN KAOHSIUNG' 무대에 오를 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr