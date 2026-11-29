소녀시대 수영이 대만 가오슝에서의 밝은 근황을 공개했다.
수영은 최근 자신의 인스타그램에 "KAOHSIUNG day 1✈️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 수영은 햇살이 들어오는 탑승교에서 뒤를 돌아보며 환하게 웃고 있다. 자연스러운 웨이브 헤어스타일에 차분한 색감의 니트와 큼직한 숄더백을 매치해 세련된 공항 패션을 완성했다. 이어진 사진에서 수영은 가오슝의 거리에서 한 손에 음료를 든 채 머리카락을 쓸어 넘기며 미소 짓고 있다. 몸에 여유 있게 걸친 니트와 흰색 반소매 티셔츠가 어우러져 수수하면서도 멋스러운 분위기를 자아낸다. 또 다른 사진에서 수영은 과자를 가득 담은 쇼핑 카트의 손잡이를 잡고 아래를 내려다보고 있다. 흰색 티셔츠에 검은색 팬츠, 벨트로 완성한 간결한 스타일링에서도 늘씬한 실루엣이 돋보인다.
마지막 사진에서 수영은 어깨에 니트를 걸친 채 뒤를 돌아보며 카메라를 응시하고 있다. 길게 늘어뜨린 머리카락과 살짝 올라간 입꼬리가 자연스러운 매력을 더했다. 이를 본 팬들은 "미모 무슨일인가", "왜 더이뻐져", "너무 예뻐", "너무귀여워제발", "그나저나 옙흐다", "공연 건강하게 잘 하구 오기 약속" 등의 댓글을 달았다.
한편 수영은 지난 6월 배우 정경호와 약 14년간의 열애 끝에 결별 소식을 전했다. 이후 배우 활동과 더불어 효연, 유리와 결성한 소녀시대 유닛 '효리수'로 국내외를 오가며 활동하고 있다.
수영은 멤버들과 함께 대만 가오슝에서 열리는 '2026 K-WONDER TRIANGLE IN KAOHSIUNG' 무대에 오를 예정이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
수영은 최근 자신의 인스타그램에 "KAOHSIUNG day 1✈️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 수영은 햇살이 들어오는 탑승교에서 뒤를 돌아보며 환하게 웃고 있다. 자연스러운 웨이브 헤어스타일에 차분한 색감의 니트와 큼직한 숄더백을 매치해 세련된 공항 패션을 완성했다. 이어진 사진에서 수영은 가오슝의 거리에서 한 손에 음료를 든 채 머리카락을 쓸어 넘기며 미소 짓고 있다. 몸에 여유 있게 걸친 니트와 흰색 반소매 티셔츠가 어우러져 수수하면서도 멋스러운 분위기를 자아낸다. 또 다른 사진에서 수영은 과자를 가득 담은 쇼핑 카트의 손잡이를 잡고 아래를 내려다보고 있다. 흰색 티셔츠에 검은색 팬츠, 벨트로 완성한 간결한 스타일링에서도 늘씬한 실루엣이 돋보인다.
마지막 사진에서 수영은 어깨에 니트를 걸친 채 뒤를 돌아보며 카메라를 응시하고 있다. 길게 늘어뜨린 머리카락과 살짝 올라간 입꼬리가 자연스러운 매력을 더했다. 이를 본 팬들은 "미모 무슨일인가", "왜 더이뻐져", "너무 예뻐", "너무귀여워제발", "그나저나 옙흐다", "공연 건강하게 잘 하구 오기 약속" 등의 댓글을 달았다.
한편 수영은 지난 6월 배우 정경호와 약 14년간의 열애 끝에 결별 소식을 전했다. 이후 배우 활동과 더불어 효연, 유리와 결성한 소녀시대 유닛 '효리수'로 국내외를 오가며 활동하고 있다.
수영은 멤버들과 함께 대만 가오슝에서 열리는 '2026 K-WONDER TRIANGLE IN KAOHSIUNG' 무대에 오를 예정이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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