전현무가 독립유공자 후손을 위한 집 짓기 프로젝트에 나선다./사진=텐아시아DB

전현무가 독립유공자 후손을 위한 집 짓기 프로젝트에 나선다./사진제공=KBS

방송인 전현무가 전 축구선수 이영표와 손잡고 독립유공자 후손을 위한 집 짓기 프로젝트에 나선다.29일 방송되는 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 1977년생 동갑내기 친구인 전현무와 이영표가 2026 FIFA 북중미 월드컵 이후 약 4개월 만에 다시 뭉쳐 선행을 펼친다.두 사람은 독립운동가 조학이 선생의 외손녀를 위한 보금자리 마련에 힘을 보탠다. 최근 생일을 맞아 독립유공자 후손 주거 개선 사업에 815만 원을 기부했던 전현무는 이영표의 제안을 받아들여 생애 첫 집 짓기까지 도전한다. 현장에는 남현종, 김진웅, 박효진 등 KBS 후배 아나운서들도 함께해 일손을 보탠다.가수 션 역시 지원군으로 합류한다. 션은 "2020년부터 광복절마다 81.5km를 달리며 누적 기부금 108억 원을 모금했다"며 "해당 기부금으로 독립유공자 후손을 위한 28채의 보금자리를 완공했다"고 밝힌다.이영표의 KBS 사원증 보유 사실도 공개된다. 2014년부터 KBS 해설위원으로 활동해 온 이영표가 "사원증을 찍고 KBS에 들어가면 사장실 빼고는 다 프리패스"라며 으스대자, 전현무는 "어디서 지금, 나는 2007년에 입사했다"며 KBS 직속 선배로서 기강 잡기에 나선다.'사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr