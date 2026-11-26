5년 전 가인과 현재 가인의 모습./사진=텐아시아DB, '가족같은 브아걸'

그룹 브라운아이드걸스 멤버 가인이 오랜 공백기를 깨고 멤버들과 함께 카메라 앞에 섰다.지난 25일 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'에는 '7년 만에 해동된 브아걸 완전체, 제아네에서 모이다'라는 제목의 영상이 올라왔다. 2019년 앨범 활동 이후 약 7년 만에 제아, 나르샤, 미료, 가인 네 멤버가 한자리에 모인 모습이다.이날 편안한 차림으로 등장한 다른 멤버들과 달리 가인은 짧은 머리에 짙은 스모키 메이크업을 한 채 모습을 비췄다. 멤버들이 "완전 풀메이크업을 하고 왔다. 오늘 '아브라카다브라' 무대 있냐"고 농담을 건네자, 가인은 "원래 편하게 오려고 했는데 오랜만에 나오니까 나인지 모를까 봐 꾸미고 왔다"며 "나를 다 잊었을까 봐 걱정했다"고 털어놨다.카메라 앞에서 연신 표정을 신경 쓰던 가인은 "4년을 쉬었는데 연예인이 너무 하고 싶었다"며 "예전에 열심히 활동할 때는 사람들이 많은 곳을 자유롭게 돌아다니고 싶었는데, 쉬면서는 사람들이 날 알아봐 줬으면 좋겠다는 마음으로 지냈다"고 솔직한 속내를 전했다.2006년 브라운아이드걸스로 데뷔한 가인은 1987년생으로, '어쩌다', '아브라카다브라', '식스센스' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 그러나 2019년 프로포폴을 투약한 사실이 적발돼 2021년 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 벌금 100만 원의 약식명령을 받은 뒤 활동을 중단했다.긴 자숙 끝에 지난 20일 SNS에 손편지를 올리며 복귀를 알린 가인은 데뷔 20주년을 맞아 멤버들과 함께 유튜브 콘텐츠를 선보이며 활동을 재개했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr