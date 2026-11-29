사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 프랑스에서 사랑스러운 매력을 뽐냈다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 "FR"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 유리문 밖에서 휴대전화를 귀에 댄 채 카메라를 바라보고 있다. 짙은 녹색 코트에 버건디 컬러의 니트 후드와 장갑을 매치한 문가영은 한 손을 이마 위에 올리고 살짝 미소 지으며 귀여운 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 문가영은 빵과 디저트가 진열된 매장에 들어서 휴대전화를 들고 카메라를 응시하고 있다. 얼굴을 감싸는 니트 후드 사이로 드러난 또렷한 이목구비와 청순한 미모가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 문가영은 크리스마스 장식이 놓인 매장에서 미니 게임기가 담긴 상자를 살펴보고 있다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 문가영은 고개를 숙인 모습에서도 아름다운 옆선을 자랑했다.마지막 사진에서 문가영은 어두운 거리를 배경으로 코트 주머니에 양손을 넣은 채 고개를 살짝 기울이고 있다. 버건디 컬러의 머플러와 검은색 체인백으로 완성한 겨울 패션에 문가영 특유의 고급스러운 분위기가 더해졌다.이를 본 팬들은 "귀욥다", "낭만의 의인화 문가영 ", "너무 예뻐", "빠리지엔느", "평범한 거리도 화보처럼 만드는 착장", "너무 아름다워요 언니" 등의 댓글을 달았다.앞서 문가영과 시상식 MC로 호흡을 맞춰온 성시경은 문가영에 대해 "너무 예뻐서 사람 같지 않다"고 극찬한 바 있다. 외모뿐 아니라 생각과 말에서도 매력을 느꼈다고 밝힌 성시경은 내년 1월 베트남 하노이에서 개최되는 '제41회 골든디스크어워즈'에서 문가영과 3년 연속 MC로 호흡을 맞춘다.한편 문가영은 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 허수아 역을 맡아 최우식, 허남준과 호흡을 맞춘다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr