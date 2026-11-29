이영자가 제철 식재료 납품 영업에 나섰다./사진=텐아시아DB

이영자가 제철 식재료 납품 영업에 나섰다./사진제공=MBC

이영자가 제철 식재료 납품 영업에 나섰다.지난 28일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 426회에서 이영자는 톱셰프들의 모임 ‘난로회’에 입성했다.그동안 양대파, 통통마늘, 그린시스, 고추냉이 등 수십 개의 제철 식재료를 데뷔시켜 온 그는 직접 제작한 버섯·배추·굴 명함을 들고 미슐랭 3스타 강민구 셰프를 비롯해 조은희, 우정욱, 박주성, 강민철, 김태성, 안진호, 배경준 셰프 등에게 신선한 식재료를 납품하겠다고 영업에 나섰다.그러나 이영자의 진짜 본심은 바로 ‘스태프 밀’ 초대였다. 토마토 치즈 제육 덮밥부터 도나토스 쿠키, 츠케멘까지 수많은 유명 메뉴가 스태프 밀에서 탄생한 만큼, 자신이 공수한 식재료가 셰프들의 손끝에서 어떤 요리로 재탄생할지 진심으로 궁금해했다.열정적인 영업은 첫 결실로 이어졌다. 이영자는 붐과 함께 미슐랭 1스타이자 ‘2026 월드 50 베스트 레스토랑’ 41위에 오른 조은희·박성배 셰프의 한식당을 찾아갔다. ‘2026 아시아 최고 여성 셰프상’에 빛나는 조은희 셰프와 요리 경력 20년 이상 관록의 박성배 셰프는 이영자가 직접 공수한 횡성 더덕, 합천 송화버섯, 가평 느타리버섯, 영도 백도라지 등 산지 식재료를 전달받은 뒤 정성 가득한 스태프 밀로 보답했다.복을 기원하는 석류 만두와 개성의 보 김치를 재해석한 어육김치냉채, 이영자가 가져온 느타리버섯에 연근을 구워 무친 별미에 이어, 조은희 셰프가 직접 팥을 삶아 일일이 내려 만든 소울푸드 ‘팥칼국수’와 금방 무친 겉절이까지 등장하자 이영자와 붐은 그릇째 국물을 들이켜며 연신 감탄을 쏟아냈다.젊은 장인을 양성하는 조은희·박성배 셰프의 뜻깊은 교육 철학도 공개됐다. 조은희 셰프는 단순한 손기술을 넘어 인문학 수업까지 병행하며 몸과 마음을 함께 닦는 ‘종합예술’로서 요리를 전수하는 한편, “내가 좋은 음식을 먹어야 좋은 음식을 만들 수 있다”는 신념 아래 타지에서 홀로 지내는 후배들에게 정성 어린 스태프 밀을 먹이는 이유를 밝혔다.점점 잊혀 가는 옛 식재료 ‘동아(동과)’를 태운 조개껍질 가루에 재워 쫄깃하고 아삭하게 조려 낸 전통 궁중 음식 ‘동아정과’를 맛본 이영자는 앞으로 사라져 가는 우리 식재료까지 깊이 공부해 더 널리 알리겠다고 진심을 전했다.한편, 이영자는 거 '영자나라 돼지만세'라는 식당을 열었다가 전 재산을 잃었던 사연을 밝힌 바 있다. 당시 땅주인과 건물주 사이에 분쟁이 생기면서 가게 입구가 벽으로 막히고 앞에 주유소가 들어서는 악재가 겹쳐 일찍 문을 닫아야 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr