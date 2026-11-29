사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인이 화사한 꽃다발과 함께 물오른 미모를 뽐냈다.송가인은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 꽃과 반짝이 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송가인은 차량 안에서 커다란 꽃다발을 얼굴 가까이에 두고 셀카를 찍고 있다. 분홍빛 장미와 형형색색의 꽃 사이로 돋보이는 송가인의 화사한 미모와 은은한 미소가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 송가인은 캐릭터가 그려진 흰색 티셔츠를 입고 꽃다발을 든 채 카메라를 바라보고 있다. 깔끔하게 넘긴 헤어스타일에 또렷한 눈매와 촉촉한 분홍빛 입술이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 송가인은 긴 소매로 손을 감싼 채 가슴 가까이에 올리고 셀카를 남겼다. 얼굴을 가까이에서 촬영한 사진에서도 매끈한 피부와 뚜렷한 이목구비가 돋보였다.마지막 사진에서 송가인은 안전벨트를 착용하고 좌석에 기댄 채 고개를 살짝 기울이며 미소 짓고 있다. 편안한 차림에도 특유의 단아하면서도 세련된 비주얼을 자랑했다.이를 본 팬들은 "행복한 일상인듯 합니다", "꽃보다 가인", "너무 예뻐", "꽃처럼 예쁘네요", "꽃을 든 가인어라", "송가인언니는 꽃보다 더 이쁜데요" 등의 댓글을 달았다.최근 송가인은 생일을 앞두고 공식 인스타그램을 통해 생일 팬미팅 'Merry Gain's Day' 개최 소식을 알렸다. 송가인은 팬미팅 포스터를 공개하며 팬들과의 특별한 만남을 예고했다.한편 송가인은 오는 12월 26일 오후 3시 일러스타 스테이지에서 생일 팬미팅을 개최하고 팬덤 어게인(AGAIN)과 만난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr