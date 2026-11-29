사진=JTBC '아는형님'

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'아는 형님' 마마무 솔라가 유튜브 조회수를 위해 '바다 바퀴벌레'까지 먹었다고 고백했다.28일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'(이하 '아형')은 '자격증 부자' 특집으로 꾸며져 방송인 서경석, 정준하, 개그맨 김병만, 마마무 솔라가 게스트로 출연했고, 미주가 일일 형님으로 함께했다.과거 마마무 멤버들과 함께 출연했던 솔라는 이번에 처음으로 혼자 '아형'을 찾았다. 미주는 힘들면 이야기하라며 솔라를 챙겼다. 두 사람의 선후배 관계가 화제에 오르자 솔라는 "내가 선배야?"라며 오히려 놀랐고, 미주는 "야, 솔라야 정신 차려, 네가 선배야"라고 말해 웃음을 안겼다.이날 솔라는 유튜브 채널을 운영하며 돼지 귀와 뱀탕 등 다양한 음식을 먹어봤다고 말했다. 돼지 귀가 나오자 이수근은 오독오독한 식감이 좋다며 공감했다. 솔라는 뱀 척추 튀김도 먹었다며 뼈가 많아 씹다가 이가 아팠다고 털어놨다.출연진을 가장 놀라게 한 건 '바다 바퀴벌레' 라면이었다. 여러 개의 다리가 달린 커다란 재료가 라면 위에 올라간 먹방 영상이 공개되자 미주는 "하지마"라고 외쳤다. 이상민은 영상을 보자마자 대만에서 파는 유명한 라면이라며 하루에 20그릇만 판매하는 것으로 안다고 말했다.솔라는 자신도 처음에는 생김새 때문에 선뜻 숟가락을 들지 못했다고 밝혔다. 마치 자신을 쳐다보는 것처럼 보였다는 그는 막상 한 숟가락을 먹고는 맛에 놀랐다고 했다. 솔라는 랍스터와 비슷한 맛이라면서도 "랍스터보다 훨씬 맛있다"고 평했다.서장훈이 어릴 때부터 비위가 좋았느냐고 묻자 솔라는 "아니"라고 답했다. 강호동은 맛에 대한 호기심과 조회수 욕심 중 어느 쪽이 더 컸는지 물었다. 솔라는 "99대1"이라며 조회수가 99였다고 밝혔고, 김신영은 '자본주의가 낳은 괴물'을 뜻하는 "자낳괴"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.솔라는 "뭘 먹으면 사람들이 궁금해할까 찾다가 바퀴벌레까지 갔다"고 설명했다. 그는 라면에 올라간 재료의 생김새가 눈길을 끌었다며 "저게 완전 터졌다"고 영상에 대한 반응을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr