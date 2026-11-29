사진 = 31기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 31기 옥순이 방송 때와는 전혀 다른 모습으로 변신해 청순한 단발 미모를 뽐냈다.31기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "나 오늘 재밌는거 했다 ✌️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 옥순은 푸른 하늘이 보이는 차량 창가에 앉아 카메라를 향해 살며시 미소 짓고 있다. 복슬복슬한 질감의 아이보리색 아우터를 착용한 31기 옥순은 머리 끝에 자연스러운 컬을 더한 단발 헤어스타일로 사랑스러운 매력을 발산했다. 은은한 핑크빛 메이크업과 또렷한 이목구비가 청순한 분위기를 자아내는 가운데 갸름한 얼굴선도 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "단발이 찐이네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "표정이 밝아졌고 눈빛도 평온해보여 얼굴도 이쁘졌다요", "눈부셔요", "겁나이쁘심" 등의 댓글을 달았다.앞서 31기 옥순은 자신의 SNS를 통해 다이어트 과정과 비만 치료제 마운자로 투여 경험을 공개해 화제를 모은 바 있다.31기 옥순은 당시 마운자로를 한 달간 사용해 약 4kg을 감량했으나 심한 소화불량과 구토 증상으로 투여를 중단했다고 밝혔다. 운동과 식단 관리도 병행했다고 밝힌 31기 옥순은 무리하게 자신의 다이어트 방법을 따라 하지 말 것을 당부하기도 했다.한편 SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 31기에 출연해 얼굴을 알린 31기 옥순은 SNS를 통해 일상과 다이어트 근황을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr