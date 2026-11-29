던이 최근 '나 혼자 산다'에 출연해 전보다 건강해 보이는 외모로 눈길을 끌었다. / 사진=텐아시아DB, MBC 방송 화면 캡처

가수 던이 방송인 김대호와 취미 생활을 공유하며 혼자 사는 삶에 만족감을 표했다. / 사진제공=MBC

가수 던이 방송인 김대호와 취미 생활을 공유하며 혼자 사는 삶에 만족감을 표했다. / 사진제공=MBC

가수 던이 방송인 김대호와 취미 생활을 공유하며 혼자 사는 삶에 만족감을 표했다. 앞서 던은 가수 현아와 약 6년간 교제했으나 2022년 결별했다. 이후 현아는 2024년 10월 가수 용준형과 결혼했다.지난 27일 방송된 MBC '나 혼자 산다'(이하 '나혼산')에서는 김대호가 던의 집을 처음 방문하는 모습이 그려졌다. 그동안 던의 일상에서 자신과의 공통점을 발견했던 김대호는 "언젠가 만날 줄 알았다"며 만남에 대한 기대감을 내비쳤다. 던은 김대호와 함께하고 싶었던 취미로 독특한 모양의 나뭇가지 수집을 꼽았다. 그는 희귀한 나뭇가지를 소개하는 해외 유명 SNS 계정을 보여주며 해당 계정에서 인정받고 싶었다고 밝혔다.본격적으로 나뭇가지 수집에 나선 김대호는 자라와 왜가리, 익룡을 닮은 나뭇가지를 발견했다. 이에 경쟁심을 느낀 던 역시 식칼 모양의 나뭇가지를 찾아낸 뒤 "형, 저 엄청난 걸 찾았어요!"라고 외쳤다. 나뭇가지 하나에도 행복해하는 두 사람을 지켜보던 전현무는 "둘이 비혼식하는 날이야?"라고 말해 웃음을 자아냈다. 두 사람이 발견한 식칼과 왜가리 모양의 나뭇가지가 실제로 해당 SNS 계정에 소개된 사실도 공개됐다. 던은 "사실 이건 국위선양이에요!"라며 뿌듯해했다. 던은 김대호를 자기 집으로 초대했다.평소 김대호가 지붕에서 꽃게를 즐겨 먹던 모습을 떠올린 던은 제철 꽃게를 준비했다. 김대호가 꽃게 손질을 맡고 던이 소스를 만들어 요리하는 등 두 사람은 호흡을 맞췄다. 마라 꽃게조림부터 던이 직접 만든 소스를 곁들인 꽃게구이까지 완성되자 두 사람은 본격적으로 식사를 즐겼다. 던은 "매일 하루가 이러면 혼자 살아도 좋아요", "저 이거 먹으면 형이랑 사랑에 빠질 것 같아요!"라며 행복감을 감추지 못했다. 꽃게를 들고 마주 보며 웃는 두 사람을 본 김신영은 "비혼클럽이다!"라고 외쳤다. 던은 김대호와 함께한 하루에 대해 "너무 행복했다. 제 인생 최고의 하루 중에 톱5 안에 드는 것 같다. 제가 좋아하는 걸 다 했다"고 소감을 전했다.김대호 역시 "거울 속 나를 보는 것 같다. 나에게 던이란 10년 전의 나다. 던이 더 살면 나랑 똑같아질 거다"라며 던에게 각별한 애정을 표현했다. 그러나 던은 "형처럼 되기는 싫어요!"라고 단호하게 답해 반전을 안겼다. 이어 "형을 보면서 자꾸 궁금한 게 생긴다. 그거 최대한 피하려고"라며 김대호를 인생의 '오답 노트'로 삼으려는 모습을 보여 웃음을 더했다.28일 시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 '나 혼자 산다'의 가구 시청률은 수도권 기준 4.5%를 기록했다. 던이 김대호를 위해 자기 집 옥상을 처음 공개한 장면에서는 분당 최고 시청률이 5.0%까지 올랐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr