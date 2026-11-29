사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 '재혼 황후' 종영 후 사랑스러운 매력을 뽐냈다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "라스타 Day Off"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 푸른색 그림이 그려진 벽 앞에서 한 손을 들어 발톱을 세운 듯한 포즈를 취하고 있다. 네이비색 상의에 체크 셔츠를 걸친 이세영은 코를 살짝 찡그린 채 장난기 가득한 표정을 지어 귀여운 매력을 발산했다.이어진 사진에서 이세영은 한 손으로 긴 갈색 머리를 뒤로 넘기며 카메라를 응시하고 있다. 이마를 드러낸 헤어스타일에 은은한 색조 메이크업이 어우러져 또렷한 이목구비와 청순한 미모가 한층 돋보인다.또 다른 사진에서 이세영은 베이지색 볼캡과 흰색 티셔츠 차림으로 화사한 꽃다발을 품에 안고 있다. 모자 아래로 자연스럽게 삐져나온 머리카락과 햇살을 받은 얼굴, 입가에 번진 옅은 미소가 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "너무 귀엽잖아", "내 사랑 이세영", "너무 예뻐", "라스타 어디까지 이뻐지는거야", "난 세영언니가 너무 조으다", "이뻐 죽겠어어어어어엉" 등의 댓글을 달았다.이세영이 언급한 라스타는 최근 최종회가 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 맡은 캐릭터다. 극 중 도망 노예 출신으로 황제 소비에슈(주지훈 분)의 총애를 받으며 황실에 입성한 라스타를 연기한 이세영은 사랑스러운 외모 이면에 숨겨진 욕망과 불안, 질투를 섬세하게 표현하며 호평받았다.한편 이세영은 '재혼 황후' 종영 이후에도 SNS를 통해 라스타와 관련된 사진을 잇달아 공개하며 작품의 여운을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr