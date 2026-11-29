뮤지컬 배우 남경주가 제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. / 사진=텐아시아DB

제자 성폭행 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주가 사건 발생 이후 피해를 주장하는 A씨에게 보낸 편지가 법정에서 공개됐다. 남경주는 편지에서 자신의 행동을 자책하는 한편 학교와 가족, 공연에 피해가 가지 않도록 사건을 외부에 알리지 말아 달라고 요청한 것으로 전해졌다.27일 오전 11시 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사) 심리로 남경주의 피감독자간음 혐의 첫 공판이 열렸다.남경주 측은 A씨와 성관계를 시도한 사실은 인정하면서도 피감독자간음 혐의는 부인했다. A씨와 실질적인 보호·감독 관계에 있지 않았으며 실제 간음에도 이르지 않았다는 주장이다.이날 검찰은 주요 증거 중 하나로 남경주가 A씨에게 보낸 편지를 제시했다. 검찰에 따르면 남경주는 사건 발생 열흘 뒤 한글 문서 파일로 작성한 편지를 카카오톡을 통해 A씨에게 보냈다.검찰은 A씨가 해당 자료를 남경주 기소 이후 제출했다고 설명했다. 검찰은 "피해자는 경찰 조사 때부터 처벌까지는 원하지 않았다. 피고인의 영향력을 두려워했기 때문"이라며 "그러나 피고인이 자백하지 않자 증거를 제출했다"고 밝혔다.편지에는 남경주가 사건 당시 자신의 행동을 자책하는 내용이 담겼다. 검찰이 공개한 자료에 따르면 남경주는 자신의 행동을 두고 "한 사람의 인생을 불행하게 만든 행동", "공인으로서 용납할 수 없는 일", "교수와 제자 사이에서 일어나서는 안 되는 일"이라고 표현했다.사건을 외부에 알리지 말아 달라는 취지의 요청도 있었다. 검찰은 남경주가 편지에 "근무하고 있는 학교에 낙인 찍지 말아 달라", "나의 가족이 상처 입지 않게 해달라", "예정된 공연은 계속하게 해달라" 등의 내용을 담았다고 밝혔다.남경주가 자신의 행동을 자책하면서도 사건이 알려졌을 때 자신과 주변에 미칠 영향을 우려한 것으로 읽히는 대목이다. 남경주 측은 성관계 시도 자체는 인정하면서도 범죄 성립에 필요한 보호·감독 관계와 실제 간음 여부 등을 다투고 있다.남경주는 지난해 12월 서울 서초구 모처에서 A씨를 성폭행한 혐의를 받는다. 남경주 측은 지난 8월 첫 공판준비기일에서 A씨와의 보호·감독 관계 성립 여부를 다투겠다며 국민참여재판을 신청했다.남경주는 지난해 12월 서울 서초구 모처에서 사회적 지위 등을 이용해 제자 A씨를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰 수사 과정에서 남경주 측은 형사조정을 요청했으나 A씨 측이 합의를 거부하면서 성사되지 않았다. 검찰은 지난 4월 남경주를 불구속 기소했다.남경주 측은 지난 8월 열린 첫 공판준비기일에서 A씨와의 실질적인 보호·감독 관계 성립 여부에 대해 배심원의 판단을 받고 싶다며 국민참여재판을 신청했다. A씨 측은 피해자 보호 등을 이유로 반대했으나 재판부는 이를 받아들였다.눈길을 끄는 것은 남경주가 선임한 변호인의 이력이다. 남경주의 변론은 부장판사 출신인 법무법인 바른 이강호 변호사(사법연수원 33기)가 맡았다. 이 변호사는 이번 재판의 재판장인 엄기표 부장판사(사법연수원 31기)와 2018년 서울중앙지법에서 함께 근무한 이력이 있다. 당시 엄 부장판사는 형사4단독, 이 변호사는 형사18단독 판사로 각각 재직했다. 남경주가 전관 변호사를 선임한 가운데, 변호인과 재판장의 과거 근무 이력까지 맞물리면서 변호인 선임 배경도 주목되고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr