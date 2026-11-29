'보검매직컬2'에서 박보검이 첫날부터 진땀을 뺀다./사진=텐아시아DB

Park Bo-gum

배우 박보검, 이상이가 통영에서 '보검 매직컬' 2호점의 첫 영업을 시작한다.29일 오후 7시 45분 첫 방송되는 tvN 예능 '보검 매직컬2' 1회에서는 무주 산골 마을을 떠나 한여름 통영 바다 마을에 자리 잡은 2호점이 공개된다.약 1년간 바쁜 일정을 쪼개 미용 연습에 매진해 온 박보검은 재도전 끝에 미용사 국가기술자격증을 취득하며 파마 시술까지 가능한 원장으로 거듭났다. 네일리스트로 활약했던 이상이 역시 영업 신고를 마치고 정식 네일 원장으로 변신해 함께 가게를 이끈다.그러나 한층 업그레이드된 실력으로 야심 차게 문을 연 첫날부터 예상치 못한 난관이 이어진다. 찜통더위 속 발로 뛰며 홍보에 나선 박보검은 첫 손님부터 파마와 염색을 동시에 해달라는 주문을 받고 깊은 고민에 빠진다. 연습 때와 전혀 다른 모발 상태에 박보검은 "모발 손상 때문에 염색과 파마를 동시에 진행하지 않는다고 배웠다"며 당혹감을 감추지 못한다.박보검의 꼼꼼한 시술을 지켜보던 동네 어르신들의 "돈 벌려면 빨리 해야 되는 기라"라는 일침까지 더해지며 두 원장은 첫 영업부터 진땀을 뺀다. 이상이 역시 첫 네일 시술에 나서며 만만치 않은 신고식을 치른다.시즌2의 본격적인 영업에 앞서 시즌1 멤버 곽동연이 반년 만에 특별 손님으로 무주 이발소를 다시 찾는 모습도 그려진다. 박보검은 군 입대를 앞둔 10년 지기 동생 곽동연의 머리카락을 직접 다듬어주며 진심 어린 배웅을 건넬 예정이다.'보검 매직컬2'는 29일 오후 7시 45분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr