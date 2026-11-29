가수 겸 배우 황민현이 데뷔 때부터 함께한 플레디스엔터테인먼트를 떠난다. / 사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 황민현이 데뷔 때부터 함께한 플레디스엔터테인먼트를 떠난다. / 사진제공=플레디스엔터테인먼트

가수 겸 배우 황민현이 데뷔 때부터 함께한 플레디스엔터테인먼트를 떠난다.28일 플레디스엔터테인먼트는 텐아시아에 "황민현의 전속 계약이 오는 12월 14일부로 종료된다"고 공식 입장을 전했다. 황민현은 2012년 그룹 뉴이스트로 데뷔한 이후 14년 만에 소속사를 떠나게 됐다.소속사는 "당사는 황민현과 향후 활동 방향 및 미래에 대해 오랜 시간 진솔한 대화를 나누었으며, 상호 간 충분한 논의 끝에 전속 계약을 종료하기로 합의했다"고 설명했다. 이어 "황민현은 2012년 뉴이스트로 데뷔한 이후 그룹 및 프로젝트 활동을 비롯해 솔로 아티스트와 배우로서 활동 영역을 넓히며 자신만의 색깔과 매력을 선보여 왔다"며 "음악과 연기를 넘나들며 끊임없이 새로운 도전을 이어온 황민현은 매 순간 진정성 있는 자세와 열정으로 올라운더 아티스트로서의 입지를 다져왔다"고 돌아봤다.황민현은 계약 종료 전까지 예정된 일정을 소화하며 플레디스엔터테인먼트 소속 아티스트로서의 활동을 마무리할 예정이다. 소속사는 "당사는 오랜 시간 함께하며 수많은 빛나는 순간들을 만들어 온 황민현에게 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "그동안 보여준 노력과 열정에 박수를 보내며, 앞으로 황민현이 펼쳐갈 새로운 여정에도 찬란한 날들이 가득하기를 진심으로 응원하겠다"고 전했다.앞서 황민현은 2012년 그룹 뉴이스트의 멤버로 데뷔했다. 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 최종 데뷔 조에 이름을 올렸으며 프로젝트 그룹 워너원으로 활동하며 대중의 사랑을 받았다.워너원 활동 종료 후 뉴이스트로 복귀한 황민현은 2022년 그룹 활동을 마무리하고 솔로 활동에 나섰다. 이후 음악뿐만 아니라 연기로도 활동 영역을 넓혀 드라마 '라이브온', '환혼' 시리즈, '소용없어 거짓말', '스터디그룹' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.소집해제 후에는 '스터디그룹' 시즌2 출연을 확정하고 최근 촬영을 마쳤다. 현재는 새 드라마 '이섭의 연애' 주인공으로 캐스팅돼 김혜윤과 호흡하고 있다.안녕하세요.플레디스 엔터테인먼트입니다.먼저 황민현에게 변함없는 사랑과 응원을 보내주시는 팬 여러분께 감사의 말씀 드립니다.황민현의 전속 계약이 오는 12월 14일부로 종료됩니다. 당사는 황민현과 향후 활동 방향 및 미래에 대해 오랜 시간 진솔한 대화를 나누었으며, 상호 간 충분한 논의 끝에 전속 계약을 종료하기로 합의하였습니다.황민현은 2012년 뉴이스트로 데뷔한 이후 그룹 및 프로젝트 활동을 비롯해 솔로 아티스트와 배우로서 활동 영역을 넓히며 자신만의 색깔과 매력을 선보여 왔습니다. 음악과 연기를 넘나들며 끊임없이 새로운 도전을 이어온 황민현은 매 순간 진정성 있는 자세와 열정으로 올라운더 아티스트로서의 입지를 다져왔습니다.황민현은 향후 예정된 일정을 소화하며 플레디스 엔터테인먼트 소속 아티스트로서의 활동을 마무리할 예정입니다.당사는 오랜 시간 함께하며 수많은 빛나는 순간들을 만들어 온 황민현에게 깊은 감사의 마음을 전합니다. 그동안 보여준 노력과 열정에 박수를 보내며, 앞으로 황민현이 펼쳐갈 새로운 여정에도 찬란한 날들이 가득하기를 진심으로 응원하겠습니다.언제나 황민현과 함께해 주신 황도 여러분께도 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 황민현이 새롭게 그려 나갈 미래를 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고, 아낌없는 응원 부탁드립니다.감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr