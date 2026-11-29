이서진과 성시경이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

tvN 새 예능 '그냥사람친구' 제작발표회에 이서진, 김용건, 한지민 등이 참석했다. / 사진=SNS 갈무리

있지 채령이 성시경 유튜브에 출연했다. / 사진=성시경 유튜브 채널 캡처

오랜 시간 연예계서 롱런해 온 배우 이서진과 가수 성시경이 부적절한 농담으로 구설에 올랐다. 솔직하고 거침없는 화법으로 대중에게 친숙한 이미지를 쌓아온 이들이지만, 상대의 나이와 성별을 소재로 삼은 발언이 오히려 반감을 사고 있다.지난 26일 열린 tvN 예능 프로그램 '그냥사람친구' 제작발표회에 고정 출연자인 이서진과 한지민이 참석했다. 2008년 종영한 MBC 드라마 '이산'을 통해 인연을 맺은 두 사람은 약 20년간 친분을 이어온 사이다. 이들은 이날 과거에 알던 모습과 이번 여행을 통해 새롭게 발견한 모습에 어떤 차이가 있는지 질문받았다.이서진은 "내가 기억하는 20년 전 한지민 씨는 맑고 순수하고 얌전한 소녀 같은 모습이었다"고 운을 뗐다. 그러나 이어진 발언은 예상 밖이었다. 그는 "이번에 발견한 한지민 씨는 억척스럽고 남의 말 안 듣고 권력을 휘두르는 중년 여성의 모습을 보인다"며 갱년기를 심하게 앓고 있는 게 아닌가 하는 생각까지 들었다고 말했다.오랜 친분을 쌓아온 사이라지만 상대의 나이와 성별을 거론하며 부정적으로 평가하는 것은 신중해야 할 문제다. 더욱이 취재진이 모인 공식 석상에서 갱년기까지 언급했다는 점에서 발언의 적절성에 의문이 남는다.현장에서 한지민은 당황한 반응을 보이며 해당 발언을 취소해 달라고 너스레를 떨었다. 진행을 맡은 박경림도 "제가 봤을 때 지금 이서진 씨가 갱년기가 아닌가 싶다"며 상황을 수습하고 발언을 정정할 기회를 줬지만, 이서진은 별다른 해명 없이 넘어갔다. 한지민은 관련 내용이 기사화되는 것에 대한 우려를 표하기도 했다. 행사 마지막에는 트와이스 정연까지 "지민 언니 그런 분 아니다"라고 덧붙였다. 이서진의 농담에 다른 출연진이 잇달아 수습에 나선 셈이다.이서진의 발언이 문제가 된 것은 중년 여성을 억척스럽고 타인의 말을 듣지 않는 존재로 묘사하고, 이를 갱년기와 연결했다는 점이다. 한지민 개인을 향한 농담이었지만 중년 여성 전반에 대한 부정적인 고정관념을 떠올리게 하는 발언이기도 했다.제작발표회 이후 해당 내용이 기사화되자 온라인에서도 비판이 이어졌다. 이서진과 한지민의 오랜 친분을 가진 사이라 하더라도 공식 석상에서 상대를 나이와 성별에 따른 고정관념으로 평가한 것은 부적절했다는 지적이다.최근 성시경 역시 발언의 적절성을 두고 구설에 올랐다. 지난 18일 공개된 자신의 유튜브 콘텐츠 '먹을텐데'에 22세 연하인 그룹 있지(ITZY) 멤버 채령이 게스트로 출연하면서다. 성시경은 채령의 매니저가 두 사람의 만남에 안심하는 듯한 표정을 지었다며 "나도 결혼 안 한 남잔데"라고 말했다. 이후 채령에게 연애와 관련된 질문을 건네기도 했다.영상 공개 후 일부 누리꾼들은 "나잇값 못한다", "아버지뻘이 왜 이러시냐" 등의 반응을 보였다. 상당한 나이 차이가 있는 여성 후배 앞에서 자신을 이성으로 바라보지 않는 상황을 농담 소재로 삼은 것이 부적절했다는 지적이다.두 사람의 발언은 성격이 다르다. 이서진은 연예계 동료의 나이와 갱년기를 부정적인 성격에 빗댔고, 성시경은 나이 차이가 큰 후배와의 대화에서 이성 관계를 연상시키는 농담을 했다. 그러나 상대방이 어떻게 받아들일지 충분히 고려하지 않았다는 점에서는 공통점이 있다.이서진과 성시경은 각각 1999년과 2000년 데뷔해 오랜 기간 연예계에서 활동했다. 솔직한 태도와 거침없는 화법은 두 사람이 예능에서 자신만의 캐릭터를 구축하는 데 중요한 요소였다. 다만 솔직함을 내세우는 것과 상대방을 배려하는 것은 별개의 문제다.솔직하고 거침없는 화법이 이서진과 성시경의 매력으로 통했던 것은 사실이다. 그러나 웃음을 주려는 의도가 상대의 불편함까지 정당화할 수는 없다. 오랜 경력과 친분에 기대기보다 자신의 말이 상대에게 어떻게 받아들여질지 헤아리는 태도가 필요하다. 농담이 웃음으로 남기 위해서는 상대에 대한 배려가 먼저다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr