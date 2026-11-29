사진 = 허남준 인스타그램

사진 = 허남준 인스타그램

사진 = 허남준 인스타그램

사진 = 허남준 인스타그램

배우 허남준이 일본 오사카에서 훈훈한 비주얼과 장난기 가득한 매력을 뽐냈다.허남준은 최근 자신의 인스타그램에 "오사카🙌"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 허남준은 검은색 가죽 재킷을 입고 의자에 앉아 비스듬히 고개를 기울인 채 옆을 바라보고 있다. 이마 위로 자연스럽게 흘러내린 앞머리와 살짝 올라간 입꼬리가 어우러지며 설렘을 유발하는 남친미를 발산했다.이어진 사진에서 허남준은 고개를 옆으로 돌려 시선을 멀리 두고 있다. 또렷한 눈매와 날렵한 콧대, 선명한 턱선에 가죽 재킷 특유의 시크한 분위기가 더해져 화보 같은 비주얼을 완성했다.또 다른 사진에서 허남준은 도심의 야경을 배경으로 한쪽 팔을 들어 올리고 다리를 앞으로 쭉 뻗는 익살스러운 포즈를 취했다. 여유로운 핏의 카키색 팬츠에 밝은 색상의 스니커즈를 매치한 캐주얼한 스타일링도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 허남준은 양손을 주머니에 넣은 채 계단에서 한쪽 발을 내딛고 있다. 움직임에 따라 살짝 흔들린 사진에는 허남준의 꾸밈없는 일상과 자유분방한 매력이 고스란히 담겼다.이를 본 팬들은 "진짜 귀엽고 멋지고 예쁘고 혼자 다하시고 합격이에요", "이제 인스타 너무 잘하잖아", "남주나 이렇게 일상 사진 자주들고와죠", "사진에서 장꾸미가 팡팡", "역시 본체는 귀요미", "귀여워 죽겠어 진쨔" 등의 댓글을 달았다.최근 허남준은 일본 도쿄에 이어 나고야 팬미팅까지 전석 매진시키며 현지에서의 뜨거운 인기를 입증했다. 나고야 팬미팅에서는 더 넛츠의 '사랑의 바보' 일부 가사를 일본어로 소화하며 현지 팬들에게 특별한 무대를 선사했다.일본 팬들의 성원에 힘입어 도쿄와 서울 앙코르 팬미팅 개최까지 확정한 가운데 이번 오사카 일상 사진으로도 팬들의 호응을 얻고 있다. 국내 드라마 활동으로 쌓은 인기를 바탕으로 해외 팬들과의 만남도 활발하게 이어가는 모습이다.한편 허남준은 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 독립운동가 송해수 역을 맡아 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr