사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 22기 옥순이 사업가로 변신한 데 이어 뷰티 화보까지 공개했다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "드디어 열었어요"라는 광고 및 오픈 마켓 소식을 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 22기 옥순은 흰색 민소매 상의를 입고 양손으로 헤어케어 제품을 머리 위에 올린 채 포즈를 취하고 있다. 윤기 흐르는 긴 흑발에 옆으로 시선을 돌리며 살짝 미소 짓는 모습이 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 잡티 없이 매끈한 피부와 인형처럼 또렷한 이목구비도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 22기 옥순은 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 바라보고 있다. 등을 따라 길게 내려오는 흑발 생머리와 매끄러운 어깨선이 청순하면서도 우아한 매력을 돋보이게 한다. 전문 모델 못지않은 자연스러운 표정과 포즈도 인상적이다.앞서 22기 옥순은 지난 2024년 국립대학교 8급 행정직 공무원직을 내려놓고 인플루언서로 전향했다. 지난 10월에는 남편 22기 경수와 함께 운영하는 우유마켓이 사무실을 갖춘 회사로 성장했다는 소식과 함께 헤라 본사에서 마켓을 열게 됐다고 밝혀 화제를 모았다.한편 22기 옥순은 22기 경수와 재혼했으며 현재 인플루언서 겸 사업가로 활동하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr