몬스타엑스 멤버 주헌이 '그냥사람친구' 첫 방송에서 세심한 배려와 준비성으로 출연진을 사로잡았다. / 사진=텐아시아DB

몬스타엑스 멤버 주헌이 '그냥사람친구' 첫 방송에서 세심한 배려와 준비성으로 출연진을 사로잡았다. / 사진제공=tvN

스타쉽엔터테인먼트 소속 그룹 몬스타엑스 멤버 주헌이 '그냥사람친구' 첫 방송에서 세심한 배려와 준비성으로 출연진을 사로잡았다.지난 27일 첫 방송 된 tvN 예능 프로그램 '그냥사람친구'(이하 '그사친')에서는 주헌이 출연진과 함께 네덜란드 암스테르담으로 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.'그냥사람친구'는 오랜 친구와 함께 새로운 인연을 만나고 추억을 쌓아가는 우정 여행 예능이다. 주헌은 2015년 데뷔 동기인 그룹 트와이스 멤버 정연과 막내 라인으로 합류해 김용건, 박정수, 이서진, 한지민과 첫 여정을 시작했다.여행을 앞두고 진행된 사전 인터뷰에서 주헌은 정연과 만나자마자 티격태격하며 오랜 친구다운 호흡을 보여줬다. 정연은 주헌에 대해 "긍정적이고 열정적이고 재미있다"고 소개했다. 선배 출연진과의 첫 만남에서 다소 긴장한 모습을 보였던 주헌은 이내 자신의 애칭인 '허니'를 소개하며 분위기를 풀었다. 평소 LP를 즐겨 듣는다는 이야기를 나누며 이서진과 공감대를 형성하기도 했다.주헌은 출연진이 여행 중 편하게 신었으면 하는 마음을 담아 운동화를 선물했다. 숙소까지의 이동 경로와 교통편을 미리 조사하며 길잡이 역할도 자처했다. 정연의 갑작스러운 질문에도 표지판과 이동 방향을 막힘없이 설명해 감탄을 자아냈다. 그러면서도 방송에 자기 모습이 얼마나 담길지 걱정해 웃음을 안겼다. 네덜란드에 도착한 뒤에도 주헌은 수시로 이동 경로를 확인하며 일행을 안내했다. 트램 티켓 발권기를 찾는 과정에서는 능숙한 영어로 현지인에게 도움을 요청하는 등 적극적으로 나섰다.그러나 철저한 사전 준비와 달리 잔돈을 놓고 가는가 하면 숙소로 향하는 방향을 반대로 착각하는 등 예상치 못한 실수를 저질렀다. 든든한 길잡이와 허당을 오가는 주헌의 모습은 여행에 재미를 더했다. 첫 여행부터 출연진과 자연스럽게 어우러진 주헌은 앞으로도 막내로서 활약을 이어갈 전망이다. 방송 말미에는 갑작스러운 폭우를 비롯해 순탄치 않은 여행 과정이 예고됐다.'그냥사람친구' 2회는 12월 4일 오후 8시 35분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr