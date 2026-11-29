사진 = 지예은 인스타그램

사진 = 지예은 인스타그램

사진 = 지예은 인스타그램

배우 지예은이 결혼을 앞두고 사랑스러운 미모와 밝은 에너지를 발산했다.지예은은 최근 자신의 인스타그램에 "휠라 휠라다운 에어플로우에어플로우미드웨이트☺️🩵"라는 멘트를 남기며 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 지예은은 나무가 늘어선 길에서 패딩 주머니에 양손을 넣은 채 환하게 웃고 있다. 밝은 회색 패딩에 여유로운 핏의 청바지를 매치한 지예은은 네이비 컬러의 볼캡을 뒤로 돌려 쓰며 특유의 귀여운 매력을 살렸다.이어진 사진에서는 양손으로 브이(V) 포즈를 취하며 해맑은 눈웃음을 지어 보였다. 햇살 아래 드러난 화사한 피부와 꾸밈없는 스타일링이 청순하면서도 발랄한 분위기를 자아냈다.푸른 하늘을 배경으로 찍은 사진에서는 볼캡 위로 패딩 후드까지 뒤집어쓴 채 고개를 살짝 기울이며 웃음을 터뜨렸다. 결혼을 앞둔 지예은의 밝고 사랑스러운 근황이 보는 이들의 미소를 유발했다.이를 본 팬들은 "보기만해도 행복해", "언니 기여어", "너무 예뻐", "너무 예뿌다", "엄청 잘어울린다아아", "너모이뿌네" 등의 댓글을 남기며 애정을 드러냈다.지예은은 오는 12월 12일 동갑내기 안무가 바타와 결혼식을 올린다. 교회에서 인연을 맺은 두 사람은 연인으로 발전해 지난 4월 열애 사실을 인정했으며, 공개 열애 5개월 만에 결혼 소식을 전했다.앞서 지예은은 SBS '런닝맨'을 통해 열애 사실을 공개하기 전부터 결혼을 결정한 상태였다고 밝혔다. 특히 몸이 아팠을 때 든든하게 곁을 지켜준 바타의 따뜻한 성품을 결혼을 결심한 이유로 꼽으며 예비신랑을 향한 애정을 드러냈다.한편 지예은은 SBS '런닝맨' 고정 멤버로 활약 중이며 결혼을 통해 프로그램 최초의 기혼 여성 고정 멤버가 될 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr