사진 = 린 인스타그램

사진 = 린 인스타그램

사진 = 린 인스타그램

사진 = 린 인스타그램

가수 린이 과감한 패션으로 글래머러스한 몸매를 뽐냈다.린은 최근 자신의 인스타그램에 "안녕하세요. 댁네 두루 평안하십니까🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 린은 야경이 펼쳐진 창가에서 한 손을 입가에 가져다 댄 채 포즈를 취하고 있다. 독특한 질감의 블랙 상의에 미니스커트를 매치한 린은 꽃무늬 레이스 스타킹과 뾰족한 앞코의 하이힐로 늘씬한 각선미를 강조했다.이어진 사진에서 린은 은은한 민트빛 드레스를 입고 가슴 위에 한 손을 얹은 채 미소 짓고 있다. 가녀린 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 디자인에 긴 리본과 꽃무늬 장식이 더해져 우아한 매력을 자아냈다.또 다른 사진에서 린은 광택이 감도는 블랙 오프숄더 드레스를 입고 양손에 과일을 들어 올리며 장난스러운 포즈를 취했다. 몸에 밀착되는 드레스 사이로 드러난 볼륨감과 잘록한 허리 라인이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 린은 커다란 도트 무늬가 들어간 민소매 상의와 짧은 하의를 입고 거울 셀카를 남겼다. 여기에 흰색 양말과 운동화를 매치해 발랄한 분위기를 연출했으며, 군살 없이 쭉 뻗은 다리 라인으로 시선을 사로잡았다.이를 본 팬들은 "꺅 너무 이뻐요", "건강 잘 챙기세요", "너무 예뻐", "넘이뻐요", "사랑해 누나", "이쁜린님" 등의 댓글을 달았다.한편 린은 지난해 8월 엠씨더맥스 이수와 합의 이혼했으며 올해 4월에는 이수가 설립한 소속사 325E&C와 전속계약을 마무리했다. 린은 최근 SBS '미운 우리 새끼'에 출연하는 등 방송과 공연을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr