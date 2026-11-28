잔나비 최정훈이 공식 석상에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

밴드 잔나비의 최정훈이 가수 이소라의 7년 만의 신곡에 참여하게 된 비하인드 스토리를 공개한다. / 사진제공= KBS2

밴드 잔나비의 최정훈이 가수 이소라의 7년 만의 신곡에 참여하게 된 비하인드 스토리를 공개한다.28일 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'(이하 '불후') 782회는 한국 인디 음악을 이끌어 온 펑크 록 밴드 크라잉넛 편으로 꾸며진다. 이번 방송에는 잔나비, 클릭비(Click-B), 극동아시아타이거즈, DK, 소란X드래곤포니 등 어린 시절 크라잉넛의 음악을 들으며 밴드의 꿈을 키운 일명 '크라잉넛 키즈'를 비롯한 가수들이 무대에 오른다.배우 한지민과의 열애를 2024년 8월 공식 인정한 잔나비 최정훈은 이날 가요계 선배 이소라와의 인연을 소개한다. 이소라의 7년 만의 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게'를 작곡한 최정훈은 "이소라 선배님이 '평소 음악을 좋게 들었다'라고 먼저 연락을 주셔서 같이 작업하게 됐다"며 협업 계기를 밝힌다.지난 7월 이소라가 '성시경의 고막남친'에서 잔나비의 'She'를 부른 데에도 특별한 사연이 있었다. 최정훈은 "'She'라는 곡을 쓰면서 '이소라 선배님이 불러주면 좋겠다'고 생각했었는데, 운명처럼 방송에서 그 노래를 부르셨다"고 회상한다.잔나비는 크라잉넛을 향한 각별한 존경심도 표한다. 최근 아시아 투어 일정을 소화하는 와중에도 직접 스케줄을 조정해 '불후' 출연을 결정했다고. 잔나비는 "크라잉넛 편에 안 나가면 평생 후회할 것 같았다"며 "크라잉넛은 인디 밴드계의 시조새다. 이들이 없었다면 인디 음악 역시 제대로 터를 잡지 못했을 것"이라고 말한다.크라잉넛은 "잔나비가 처음 저희를 만났을 때, 앨범에 '잔나비가 사랑하는 팀은 비틀즈, 산울림, 그리고 크라잉넛입니다'라고 써줬었다. 정말 감동적이었다"며 화답했다는 후문이다. 잔나비는 크라잉넛의 '좋지 아니한가'를 자신들만의 음악적 색깔로 재해석한다. 오랜 시간 동경해 온 선배의 곡을 통해 동시대를 살아가는 청춘들에게 위로를 건넬 예정이다.'불후의 명곡' 크라잉넛 편은 28일 오후 6시 5분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr