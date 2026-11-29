사진=유튜브 '김가연 임요환의 게임부부'

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배우 김가연이 경복궁 일대 한복 대여점에 관광객들에게 올바른 착용법을 안내해 달라고 당부했다.27일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 '한복에 1,000만 원 쓰더니 결국… 경복궁 발칵 뒤집은 김가연 근황 (최고령 홍보대사, 한복 바르게 입기)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김가연은 '한복 바르게 입기' 캠페인 홍보대사로 발탁됐다고 밝혔다. 그는 외국인 관광객뿐 아니라 한국인 중에도 한복 입는 법에 익숙하지 않은 사람이 많다며 "옷고름 매는 것조차 못하는 사람도 많다"고 말했다. 옷고름을 반대로 매는 경우를 예로 들며 기본적인 착용법부터 알릴 필요가 있다고 설명했다.일부 대여점이 한복을 빌려주는 방식에도 아쉬움을 드러냈다. 김가연은 치마 안에 넣는 속치마가 훌라후프 세 개를 연결한 것처럼 보인다고 했다. 그는 "제대로 되지 않은 것들을 입혀 놓고 한복이라고 홍보하는 것도 되게 속상하더라"고 말했다.남성 한복에서는 왕이 입던 곤룡포에 검은 갓을 쓴 차림을 문제로 꼽았다. 곤룡포에 망건을 착용한 사람도 봤다고 덧붙였다. 자신이 행사에서 입을 당의를 준비하면서는 어떤 족두리를 쓸지 고민하는 모습도 보였다.전통 한복을 차려입고 경복궁을 찾은 김가연은 장군복에 갓을 쓴 관광객을 발견했다. 그는 "착장을 도와주시는 분들이 얘기를 해야 되는데"라며 대여 과정에서 옷과 쓰개를 어떻게 갖춰 입는지 알려줬으면 한다고 말했다. 비녀를 꽂는 위치도 살폈다. 김가연은 비녀를 어디에 꽂느냐에 따라 한복 차림의 인상이 달라진다며 "그냥 막 찔러주시더라"고 아쉬워했다.김가연은 앞서 남편 임요환의 카드로 1000만 원 상당의 한복을 구매했던 일도 떠올렸다. 구매 장면이 방송에 나간 뒤 어떤 반응이 나올지 걱정했지만, 한복에 명품 못지않은 가치를 두는 자신의 소비를 응원하는 사람이 많았다고 전했다. 김가연은 "그래서 내년에는 더 많이 살게요. 여보 미안해"라고 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr