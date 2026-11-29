사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

장나라가 신입 변호사 김혜윤의 섣부른 조언으로 아픈 아들을 빼앗길 뻔한 의뢰인 박소진의 위기를 역전시켜 도상우의 재산분할 요구를 방어하고 박해진과의 팽팽한 변호 철학 대결에서도 판정승을 거둔 가운데 전남편 지승현과 딸 유나의 충격적인 재회를 목격하며 긴장감을 높였다.지난 28일 밤 9시 50분 방송된 SBS '굿파트너2'(연출 서민정, 윤재순/ 극본 최유나)4회에서는 법무법인 리봄의 차은경(장나라 분)과 강혜성(김혜윤 분)이 100억 매출 사업가 김다나(박소진 분)의 이혼 소송을 맡아 위기를 돌파하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 차은경과 라이벌 박태수(박해진 분)는 이혼 변호사계의 양대 산맥으로 모교 강연에 나란히 초청받아 신경전을 벌였다. 박태수가 유튜브 활동을 언급하며 능청을 떨자 차은경은 "겸손하시네 변호사보다 크리에이터로 알려져 있다는 걸 말씀하시는 거냐"라고 받아쳤다.경쟁력 있는 변호사의 비결을 묻는 후배의 질문에도 두 사람의 소신은 엇갈렸다. 박태수가 의뢰인과 변호사 이익의 경제적 교집합과 소송비용 인하를 내세운 반면, 차은경은 "제 생각은 다르다"며 "무분별한 수임을 지양하고 의뢰인에게 꼭 필요한 해결책을 드려야 롱런하는 거다"라고 강조했다.이와중에 강혜성에게는 숨겨진 아픈 가족사가 드러났다. 4년 전 어머니의 불륜 현장을 직접 목격해 증거 사진까지 찍었던 강혜성은 최근 아버지가 어머니의 빚보증을 서주어 집에 채권 통지서가 날아든 사실을 확인하고 좌절했다.강혜성은 분노를 터뜨리며 "애초에 그런 목표였던 거다"며 "이혼하면서 이혼테크하는 사람들이 얼마나 많은지 아냐 아빠 당하고 있는 거다"고 소리쳤고 아버지가 "직접 갚겠다"고 하자 "내가 회사에서 열심히 해서 어떻게든 갚을 테니까 아빠는 신경 쓰지 마"라며 감정을 억눌렀다.아픈 가족사 탓에 의뢰인에게 과몰입한 강혜성은 치명적인 실수를 저질렀다. 3개월 만에 리봄을 다시 찾은 김다나는 세 번째 결혼인 남편 박병훈(도상우 분)이 심장이 약한 아들 연우의 육아를 방치하고 토킹바 출입과 조건만남 등 불륜을 저지른 증거를 내밀었다.차은경은 재산분할 약 10억 원을 막기 위해 상대가 먼저 이혼을 꺼내도록 유도하라고 조언했으나 야근과 스트레스로 김다나가 입원하자 의욕이 앞선 강혜성이 남편이 재산분할 이점을 노려 아이를 데려갈 수 있다는 경고 문자를 보냈다. 이를 박병훈이 먼저 훔쳐보면서 연우를 데리고 잠적하는 최악의 사태가 발생했다.배달 애플리케이션 내역으로 위치를 추적한 현장에 차은경과 강혜성, 박병훈 측 변호사 박태수까지 총출동했다. 아들을 되찾은 뒤 박병훈이 뻔뻔하게 비아냥대자 분노한 김다나는 주먹을 날렸고 강혜성은 재빨리 큰 우산을 펼쳐 CCTV 화면을 가렸다.병원으로 옮겨진 뒤 김다나는 사과하는 강혜성에게 나가라고 소리쳤고 차은경은 강혜성을 향해 "수임도 하기 전에 불필요한 조언을 하니까 책임 소재가 불분명해진 거다"며 "이번 기회에 제대로 배우시라 이혼 사건에선 변호사의 말 한마디가 누군가의 삶에 지장을 줄 수 있다는 걸"이라고 일갈했다.최악의 국면에서도 차은경의 노련한 계산은 빛을 발했다. 조정 자리에서 박병훈이 재산의 30퍼센트인 18억 원을 요구하자 차은경은 박병훈의 열등감과 급한 현금 사정을 파고들어 채무 5억 원 변제와 자회사 대표직을 역제안했다.박병훈은 박태수의 만류에도 자회사 대표직을 선택했으나 이혼 직후 김다나를 보고 계약했던 거래처들이 줄줄이 해지를 통보하면서 사실상 깡통 회사를 떠안고 30억 원의 가치를 놓치는 결말을 맞았다. 차은경은 "앞으로 합의할 때 우리 쪽보다 상대가 어떤 이익을 원하는지 들여다보면 좀 더 쉬울 거다"며 "의뢰인 회사 상장 심사 중이더라"고 설명했고 강혜성은 비로소 안도의 웃음을 지었다.방송 말미에는 두 변호사의 사생활에 거센 파란이 예고됐다. 로펌 앞까지 찾아와 3억 원을 요구하는 어머니와 마주한 강혜성에게 차은경은 "이전 사건들 공과 사 구분해서 했다고 자신할 수 있다"고 뼈아픈 질문을 던졌고 강혜성은 감정이 앞섰던 적이 있다고 솔직히 인정했다.차은경 역시 딸 김재희(유나 분)의 입시 설명회에 뒤늦게 참석했다가 전남편 김지상(지승현 분)이 재혼 가정에서 낳은 딸 김지윤(문서연 분)의 다정한 아빠로 동행한 모습을 목격했고 이를 보고 눈물을 흘리며 자리를 떠나는 김재희를 지켜보며 충격을 감추지 못했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr